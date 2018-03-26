Покупатель стал разборчивее: определены три главных критерия, влияющих на выбор ЖК

Несмотря на падение цен на квартиры, стоимость жилья — это по-прежнему ключевой критерий, на который обращают внимание покупатели при выборе жилья. Этот параметр является определяющим для 26% покупателей, показал проведенный «БЕСТ Новострой» опрос.

На втором месте среди критериев выбора ЖК идет его транспортная доступность. На нее, как на основное требование к своему будущему жилью ориентируется 21% покупателей. Клиенты даже с самым ограниченным бюджетом сегодня уже не станут приобретать проект у застройщика где-нибудь в чистом поле вдали от коммуникаций, либо с какими-либо другими недостатками, констатирует председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова

С небольшим отставанием на третьем месте среди ключевых требований к ЖК идет качество решений по планировкам. Этот пункт является решающим при выборе жилья для 19% респондентов.

Хотя каждый из перечисленных критериев может иметь принципиальное значение для некоторых конкретных клиентов, в реальности, абсолютное большинство покупателей обращает внимание на весь комплекс факторов, считают опрошенные эксперты. Более того, российский рынок недвижимости уже несколько лет является «рынком покупателя», за которого идет активная конкурентная борьба среди застройщиков, что позволяет клиентам быть более требовательными к качеству предъявляемого продукта.

Сейчас для покупателя важны не только цена, локация и удобные планировки квартиры, но и высокое качество продукта в целом — концепция, благоустройство, современные инженерные решения, констатирует коммерческий директор группы «Эталон» Андрей Останин

Рынок насыщен предложениями, каждый девелопер борется за покупателя, поэтому просто построить что-то — уже мало, надо улучшать качественные характеристики от проекта к проекту, соглашается коммерческий директор ГК «Самолет» Дмитрий Волков

Локация, один из ключевых критериев, на которые обращает внимание застройщик при начале нового проекта, подтверждает первый вице-президент SDI Group Ольга Грищенко.

"В современных экономических условиях покупателям попросту не интересен проект, который находится в поле, и к нему ведет только одна дорога. Развитие инфраструктуры района также зависит от транспортной доступности, в связи с этим, конечно, значение локации нельзя преуменьшать", — уточняет она.

Как отмечают опрошенные эксперты, сегодня на столичном рынке новостроек почти все проекты отличаются не только более качественными, чем прежде, характеристиками, но и какими-либо дополнительными опциями, «заимствованными» из более высоких классов. К примеру, уже не редкость проекты массового спроса с высокими, как в бизнес-классе, потолками, оригинальными входными группами и панорамным остеклением.

Примечательно, что согласно результатам опроса, бренд самого застройщика при выборе жилья является едва ли не самым малозначительным фактором. Исключительно на этот критерий при выборе ориентируются лишь 3% покупателей.

Однако, несмотря на небольшое значение этого фактора, объективно никто из клиентов не заинтересован в превращение в обманутого дольщика и, несмотря на внешнее безразличие к бренду девелопера, подавляющее большинство клиентов предпочитает работать с крупными компаниями. Как показывает статистика, 10 крупнейших компаний отрасли заключили 66,5% всех ДДУ.

"Клиентам необходимы гарантии своевременного получения ключей от квартир, поэтому выбор надежного застройщика — один из ключевых факторов продаж. Покупатели доверяют крупным застройщикам, десятки лет работающим на рынке", — говорит коммерческий директор группы «Эталон» Андрей Останин

По его словам, все большую роль играет прямая коммуникация с клиентами в интернете. Прежде чем сделать выбор, покупатели изучают информацию о построенных объектах, историю компании, просматривают отзывы. Отметим, по данным поисковой системы "Яндекс" , количество запросов на информацию по строящимся в столице ЖК за год выросло на 6% — с 45 млн до 48 млн Помимо стоимости жилья и его транспортной доступности, к числу факторов, влияющих на принятие решения о покупке, часть покупателей назвала качество окружающей ЖК инфраструктуры. Самым востребованным объектом инфраструктуры для клиентов строителей оказалась школа — недалеко от своего ЖК ее хотели бы видеть 27% респондентов. Для 21% важен расположенный неподалеку детский сад, для 19% — супермаркет и для 15% — физкультурно-спортивный комплекс. Банки, аптеки и многофункциональные центры отметили как наиболее важные объекты инфраструктуры примерно по 7% клиентов, а поликлиники — всего 2%.

В тоже время эксперты отмечают, что конкретные требования к жилью в могут меняться в зависимости от конкретного сегмента. В высоких сегментах рынка нет такого яркого акцента на близость к метро или богатой инфраструктуре. Напротив, иногда это может даже оттолкнуть потенциального покупателя, который ищет проект с закрытой территорией и понятным, «статусным» окружением, допускает руководитель управления по стратегии и маркетингу ГК «Инград» Анна Соколова

Если для жилья комфорт— и бизнес-класса одним из важных плюсов с точки зрения транспортной доступности будет наличие неподалеку (а еще лучше в пешей доступности) станция метро или железнодорожной платформы, то для покупателей высокобюджетного жилья важным в этом плане будет наличие удобной транспортной развязки, уточняет Ирина Доброхотова из «БЕСТ-Новострой».

Кроме того, в сегменте элитных новостроек в отличие от первичного рынка массового спроса большинство клиентов предпочитают 100% схему оплаты, поскольку таким покупателям застройщики могут предоставить более существенные индивидуальные скидки.