«Самолет» построит в Молжаниново 1,5 млн кв. м недвижимости совместно с Абрамовичем и Клячиным 

Застройщик «Самолет» подписал соглашение с АО «Химки-Молжаниново» (ранее КСХП «Химки»), основными инвесторами которого выступают Gleden Invest Александра Клячина и Millhouse Романа Абрамовича, о совместном освоении 136 га и строительстве 1,5 млн кв. м недвижимости в столичном районе Молжаниново, сообщает пресс-служба компании.
«ООО «Самолет две столицы», входящее в ГК «Самолет», ведущего девелопера Московского региона по объему текущего строительства и ввода жилья, подписало соглашение с АО «Химки-Молжаниново» (ранее КСХП «Химки», основными инвесторами выступают Gleden Invest и Millhouse) о совместном освоении земельных участков площадью 136 га и строительстве 1,5 млн кв. м недвижимости в районе Молжаниново. Это первый совместный проект девелоперов на территории Москвы, который включает строительство жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов», — указано в сообщении.
Условия соглашения не разглашаются.
«На участке в Молжаниново будет построен современный масштабный жилой комплекс комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой», — приводятся в сообщении слова акционера ГК «Самолет» Игоря Евтушевского. В настоящее время партнеры занимаются разработкой проекта планировки. Запуск продаж запланирован на начало 2019 года.
О планах по застройке Молжаниновского района в отябре 2017 года сообщили «Ведомости». Молжаниновский район — единственный в Северном округе с обширными незастроенными территориями, а численность населения в нем небольшая, цитировало издание главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Уникальность района — в его расположении: он хорошо обеспечен транспортом — рядом Ленинградское шоссе, железная дорога, аэропорт «Шереметьево» и платная трасса Москва — Санкт-Петербург.
АО «Химки-Молжаниново» — крупнейший землевладелец в Молжаниновском районе столицы. Всего на этой территории компании принадлежит около 800 га. Из 3,55 млн кв. м, которые предполагается здесь возвести, жильем будут 1,86 млн кв. м, остальное — промышленные, коммерческие и общественные объекты, в том числе детские сады и школы. Среди инвесторов компании — Gleden Invest Александра Клячина и Millhouse Романа Абрамовича, отмечается в материале.
«Самолет девелопмент» занимается реализацией жилых проектов в Подмосковье. Среди проектов застройщика — «Люберцы 2015», «Люберцы 2016», «Люберцы 2018», ЖК «Химки 2019» и ЖК «Томилино 2018 „Внуково 2016“, „Пригород Лесное“ и др.
Основными акционерами компании являются Игорь Евтушевский и Михаил Кенин. Одним из ее партнеров является также Максим Воробьев, брат губернатора Московской области. „Под каждый регион или проект мы создаем отдельные юрлица. Например, в состав акционеров петербургского „Самолета ЛО“ вхожу я, Максим Воробьев, в „Самолет Девелопменте“ — я, Кенин и „Инвест АГ“ (управляет инвестициями акционеров группы Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова. — „Коммерсант“). В нашей головной компании, зарегистрированной в Сингапуре, основные акционеры — я и Михаил“, — говорил в октябре 2016 года „Коммерсанту“ генеральный директор застройщика Игорь Евтушевский.