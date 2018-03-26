Более 200 исторических зданий отреставрировали в Москве за 2017 год

Свыше 200 исторических зданий отреставрировали на территории Москвы по итогам минувшего года, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов

«В 2016 году в городе было отреставрировано 159 объектов культурного наследия, и мы считаем это очень хорошим результатом. По итогам 2017 года таких объектов уже более 200», — сказал Емельянов в интервью « РИА Недвижимость».

По его словам, также есть хороший задел на будущее — в прошлом году департамент согласовал 668 комплектов проектной документации на проведение работ по сохранению памятников.

«Это значит, что у нас впереди еще много работы, а количество отреставрированных объектов в городе будет только увеличиваться. Если же говорить о памятниках, состояние которых беспокоит наших специалистов, то в абсолютных цифрах это 213 объектов, что составляет всего 6% от общего числа памятников», — отметил Емельянов.