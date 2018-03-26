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Курс доллара и евро на 26 марта
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Курс доллара и евро на 26 марта
Банки.ру
36 минут назад
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Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 26 марта, составляет 57,1072 рубля. Официальный курс евро — 70,4303 рубля.
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