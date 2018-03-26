Сервис Duolingo предложил ИТ-специалистам переехать из Сан-Франциско в Питтсбург ради дешевого жилья

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo разместил на одном из самых популярных шоссе Сан-Франциско билборд с призывом переехать в Питтсбург , где находится штаб-квартира компании. Об этом пишет VentureBeat.

В рекламе, адресованной IT-специалсистам, говорится о низкой по сравнению со столицей Калифорнии стоимостью жилья в Питтсбурге. Основатель Duolingo Льюис фон Ан в разговоре с изданием заявил, что 85% сотрудников, работающих в компании, переехали из других городов и стран.

Льюис Фон ан ceo DuoLingo

«Один сотрудник, который присоединился к Duolingo недавно, переехал из Сан-Франциско и почти сразу же купил дом. Он сказал, что раньше не мог этого позволить, но здесь, в Питтсбурге, нашёл недорогой дом на большом участке земли.».

По данным платформы Zillow, сейчас средняя стоимость дома в Питтсбурге составляет $132,4 тысячи — это на 10,2% больше, чем в 2016 году. В Сан-Франциско сопоставимое жилье стоит в среднем $1,3 млн Ранее компания Zapier объявила о вознаграждении в $10 тысяч сотрудникам, которые согласятся перейти на удаленную работу и уехать из Сан-Франциско. В компании рассчитывают, что такая мера повысит работоспособность сотрудников, которые, находясь в Кремниевой долине, тратят большую часть времени на выживание.

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