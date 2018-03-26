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Квартира загорелась в жилом доме во Владивостоке
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Квартира загорелась в жилом доме во Владивостоке
Primpress
33 минуты назад
Фото:
Primpress
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Днем 25 марта на пульт пожарной охраны
Владивостока
поступила информация о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Чапаева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу
ГУ МЧС России
по
Приморскому краю
.
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