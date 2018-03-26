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Квартира загорелась в жилом доме во Владивостоке
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Квартира загорелась в жилом доме во Владивостоке 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
Днем 25 марта на пульт пожарной охраны Владивостока поступила информация о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Чапаева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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