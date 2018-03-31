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Пятилетний мальчик задохнулся в доме, пока мать была в магазине
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Пятилетний мальчик задохнулся в доме, пока мать была в магазине 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Вчера, 30 марта, на пожаре в Кировском районе Саратова погиб ребенок. Как сообщили АиФ-Сартов в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП случилось в четырехэтажном доме на улице Шелковичной, 174.
Огонь занялся на третьем этаже 4-этажного дома. Мальчик задохнулся в квартире продуктами горения, оставшись дома один. Мать ушла за продуктами.
Пожарные обнаружили в квартире 5-летнего мальчика без сознания. Врачи не смогли его реанимировать. Ребенок умер в больнице, врачи не смогли ему помочь. Следственные органы выясняют причины пожара.
АиФ: последние новости
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