На территории трех пилотных промзон появятся офисы, жилье и технопарки

Более 10 проектов реорганизации промзон Москвы планируется утвердить до конца года. Об этом в пятницу заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

Только в границах старой Москвы производственные территории занимают 17 тысяч гектаров, из них только промышленных — 7,8 тысячи гектаров.

— В работе сегодня находятся около двух тысяч гектаров, на этот год у нас 11 проектов планировки территорий. Все делается по принципу «здесь живу — здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть, — рассказала Юлиана Княжевская.

Напомним, что 1 января прошлого года заработала норма Градостроительного кодекса РФ — комплексное устойчивое развитие территорий. Согласно ей у любой территории, даже заброшенной промзоны, есть собственник. И этот собственник обязан заниматься развитием и благоустройством своей земли.

В настоящее время в правилах землепользования и застройки отражены 47 территорий для комплексного развития, общая площадь которых составляет 491,2 гектара.

В число пилотных вошли три объекта: производственные зоны «Бирюлево», «Коровино» и «Братцево». Сценарий, по которому будут развиваться территории, определится уже летом этого года.

Инициатором проектов развития промзон может выступить как собственник, так и органы власти.

— Москва отобрала три пилотных проекта, о чем уведомили правообладателей. Ждем 180 дней. Если ничего не будет представлено, правительство Москвы объявит аукцион по этим территориям, победители займутся развитием площадок, — пояснила Княжевская.

Если собственник не представит проект планировки и дело дойдет до аукциона, то участок изымут для дальнейшего развития. Уже известно, что на территории промзон появятся офисы, технопарки, жилье и научные объекты.