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Сразу в 5,5 раза подскочил ввод жилья населением в Приморском крае
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Сразу в 5,5 раза подскочил ввод жилья населением в Приморском крае 

Prim.News 1 час назад
Хотя объем строительных работ в целом сократился.
В январе-феврале 2018 года объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 5,3 млрд рублей, что на 8% меньше января-февраля 2017 года, передает пресс-служба Приморскстата.
Введены жилые дома общей площадью 51,6 тыс. кв. м, что в 1,6 раза больше января-февраля 2017 года, из них индивидуальными застройщиками построено 29,1 тыс. кв. м жилья (56% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-февралем прошлого года увеличился в 5,5 раза, отмечает ведомство.
Ранее сообщалось, что в январе 2018 года во Владивостоке было отмечено снижение на 50,5% к январю 2017 года объема работ по виду деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства). Ввод в эксплуатацию жилых домов в краевом центре в январе 2018 года составил 7,3 тыс. кв. м (60,9% к январю 2017 года); число построенных квартир составило 53 единицы (22,3% к январю 2017 года).
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