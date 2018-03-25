Сразу в 5,5 раза подскочил ввод жилья населением в Приморском крае

Хотя объем строительных работ в целом сократился.

В январе-феврале 2018 года объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 5,3 млрд рублей, что на 8% меньше января-февраля 2017 года, передает пресс-служба Приморскстата.

Введены жилые дома общей площадью 51,6 тыс. кв. м, что в 1,6 раза больше января-февраля 2017 года, из них индивидуальными застройщиками построено 29,1 тыс. кв. м жилья (56% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-февралем прошлого года увеличился в 5,5 раза, отмечает ведомство.