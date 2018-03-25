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В микрорайоне Южный город появится пункт скорой помощи
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В микрорайоне Южный город появится пункт скорой помощи 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Областные власти ищут подрядчика на строительно-монтажные работы для новой поликлиники. Она будет расположена в микрорайоне Южный город.
—Согласно проекту, подготовительные работы должны начаться в августе 2019 года, — уточняется в конкурсной документации.
Помимо здания самой больницы, которая рассчитана на 250 посещений в смену, здесь обустроят пункт скорой помощи, гараж, котельную.
Площадку для строительства поликлиники подыскали в селе Лопатино (поселок Придорожный).
Медучрежреждение площадью 7284,2 квадратных метра возведут за счет областного бюджета. Стоимость строительства составит 322 592 685,45 рублей.
Южный город — микрорайон в Волжском районе Самарской области, население которого постоянно пополняется за счет сдачи в эксплуатацию новых квадратных метровВсего на момент окончания строительства (2032 год) в Южном городе могут жить более 300 тысяч человек. Площадь района составит 2067 гектаров, а запланированный жилой фонд 6,5 миллиона квадратных метров. В 2017 году здесь открыли школу на 1 500 человек.
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