В микрорайоне Южный город появится пункт скорой помощи

Областные власти ищут подрядчика на строительно-монтажные работы для новой поликлиники. Она будет расположена в микрорайоне Южный город.

—Согласно проекту, подготовительные работы должны начаться в августе 2019 года, — уточняется в конкурсной документации.

Помимо здания самой больницы, которая рассчитана на 250 посещений в смену, здесь обустроят пункт скорой помощи, гараж, котельную.

Площадку для строительства поликлиники подыскали в селе Лопатино (поселок Придорожный).

Медучрежреждение площадью 7284,2 квадратных метра возведут за счет областного бюджета. Стоимость строительства составит 322 592 685,45 рублей.