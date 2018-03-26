Ещё
В Ростове решат проблему дольщиков домов на улице Портовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове решат проблему дольщиков домов на улице Портовой 

Деловое сообщество 45 минут назад
Фото: Деловое сообщество
В Ростове-на-Дону решат дольщиков многоквартирных домов на улице Портовой под номерами №275 и №277. С представителями инициативных групп встретился градоначальник Виталий Кушнарев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Строительная готовность объектов составляет, соответственно, 60% и 80%, застройщиками выступают ЖСК «Жилстрой-1» и ЖСК «Жилстрой».
Разрешение на строительство первого из них закончилось в апреле прошлого года. Сейчас введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение, назначен временный управляющий.
У второго дома есть действующее разрешение на строительство, однако на руководителя подрядной организации ООО «Планета-Дон» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе встречи Виталий Кушнарев обсудил с гражданами возможные механизмы достройки домов. Помимо этого, сейчас оказывается содействие в продлении технических условий к инженерным сетям и исходно-разрешительной документации. Достроить объекты планируется в рамках Областного закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области».
Деловое сообщество: последние новости
Федеральные власти поддержат проект строительства «Аэросити» в Ростове Более двухсот донских многодетный семей уже получили землю в этом году Власти Ростова через суд потребуют вернуть участки, ранее переданные порту
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России748
Болтон записал обращение к Совфеду28
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Спасение людей в Кемерово попало на видео63
Польша нашла альтернативу российскому газу80
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение