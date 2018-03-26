В Ростове решат проблему дольщиков домов на улице Портовой

В Ростове-на-Дону решат дольщиков многоквартирных домов на улице Портовой под номерами №275 и №277. С представителями инициативных групп встретился градоначальник Виталий Кушнарев . Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Строительная готовность объектов составляет, соответственно, 60% и 80%, застройщиками выступают ЖСК «Жилстрой-1» и ЖСК «Жилстрой».

Разрешение на строительство первого из них закончилось в апреле прошлого года. Сейчас введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение, назначен временный управляющий.

У второго дома есть действующее разрешение на строительство, однако на руководителя подрядной организации ООО «Планета-Дон» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе встречи Виталий Кушнарев обсудил с гражданами возможные механизмы достройки домов. Помимо этого, сейчас оказывается содействие в продлении технических условий к инженерным сетям и исходно-разрешительной документации. Достроить объекты планируется в рамках Областного закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области».