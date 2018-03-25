В Зеленодольске обрушилась часть стены общежития

Часть кирпичной стены дома на ул. Гоголя, 45а в Зеленодольске обрушилась.

ЧП произошло в пятницу. Площадь обрушения составила 4, % кв.м. Как сообщает пресс-служба мэрии Зеленодольска, общежитие было построено в 1967 году. В доме всего 69 квартир, в которых проживают 137 человек.

Дом не считался аварийным и не входил в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов. В январе этот дом обследовался специализированной организацией, которая сделала вывод, что строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Осмотр 24 марта показал, что ранее выявленные дефекты и повреждения прогрессируют и здание опасно для жизни. 10 семей согласились покинуть дом и временно поселиться в санатории спортбазы «Уникс» в поселке Васильево