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В Зеленодольске обрушилась часть стены общежития
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В Зеленодольске обрушилась часть стены общежития 

АиФ Казань 39 минут назад
Фото: АиФ Казань
Часть кирпичной стены дома на ул. Гоголя, 45а в Зеленодольске обрушилась.
ЧП произошло в пятницу. Площадь обрушения составила 4, % кв.м. Как сообщает пресс-служба мэрии Зеленодольска, общежитие было построено в 1967 году. В доме всего 69 квартир, в которых проживают 137 человек.
Дом не считался аварийным и не входил в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов. В январе этот дом обследовался специализированной организацией, которая сделала вывод, что строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Осмотр 24 марта показал, что ранее выявленные дефекты и повреждения прогрессируют и здание опасно для жизни. 10 семей согласились покинуть дом и временно поселиться в санатории спортбазы «Уникс» в поселке Васильево
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