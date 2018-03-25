Как выглядят 5 самых дорогих пентхаусов Москвы?

Москве сейчас выставлено на продажу сразу 24 пентахуса в 10 ЖК. По оценкам экспертов Savills, средняя площадь такого лота составляет 300 кв м, а средняя цена — 425 млн руб. (7,5 млн долларов).

При этом характеристики самого дорого из лотов значительно превосходят средний уровень. Например, площадь самого дорого пентхауса составляет более 1000 кв м, а цена превышает 1 млрд рублей.

Дмитрий Халин. "Стоимость таких объектов может превышать среднюю стоимость квартир в том же доме в несколько раз, но покупатели готовы платить значительно больше за возможность обладать редкой жемчужиной", — указывает управляющий партнер Savills в России

Где располагаются самые дорогие пентахусы Москвы и сколько они стоят? — все подробности в нашей галерее.

№1 в рейтинге — пентхаус в клубном доме Nabokov

Стоимость квадратного метра — 3,2 млн рублей

Площадь — 500 кв м.

Клубный дом Nabokov расположен в районе Золотой мили — в самом центре столицы. Пентхаус площадью 461 кв. м занимает весь 6-й этаж и может похвастаться видами на центр Москвы, Храм Христа Спасителя, "Красный Октябрь" и другие достопримечательности. Среди других примечательных особенностей потолки 3,95 м, окна с абсолютной цветопередачей и система дополнительной очистки воздуха TION. Кроме этого, у владельца пентхауса будет доступ к собственной просторной террасе площадью 130 «квадратов».

№2 в рейтинге — пентхаус в доме «Малая Бронная 15»

Стоимость квадратного метра — 2,99 млн рублей

Площадь — 599 кв м.

Второе место рейтинга занял пентхаус, расположенный около Патриарших прудов в доме «Малая Бронная, 15». Пентхаус со всех сторон окружен открытой верандой площадью 330 кв. м, откуда открывается потрясающий вид на один из лучших района столицы.

№3 в рейтинге

Стоимость квадратного метра — 1,9 млн рублей

Площадь — 416 кв м Пентхаус в комплексе «Звезды Арбата» — единственный пентхаус в Москве с доступом к гостиничному сервису 5* от Marriott. Его владельцу доступна вся инфраструктура отеля. Двухуровневый пентхаус занимает 12 и 13 этажи здания и имеет сразу две открытые террасы.

№4 в рейтинге

Стоимость квадратного метра — 1,7 млн рублей

Площадь — 481 кв м Построенный в рамках проекта Knightsbridge Private Park пентхаус располагается на территории частного парка площадью 3 га в Хамовниках. Пентхаус может похвастаться просторной террасой 262 кв. м и высокими потолками — 4,2 м. В стоимость лота также входят три машино-места в подземном паркинге.

№5 в рейтинге

Стоимость квадратного метра — 1,5 млн рублей

Площадь — 1080 кв м Самый просторный пентхаус столицы занимает весь девятый этаж одного из домов на Тверской улице. Его площадь составляет 1000 кв м и еще 80 кв м — прилегающая терраса. Бонусом — вид на Кремль и всю панораму исторического центра столицы.