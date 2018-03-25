Что специалисты рынка недвижимости думают про… современную архитектуру

На выставках по зарубежной недвижимости вопросы эстетики, стиля, архитектурной привлекательности зданий обычно не поднимаются. Все обсуждают динамику цен, спорят о возможной доходности, изучают предложение и спрос в разных районах. А внешний облик зданий — вроде бы, сугубо личное дело каждого покупателя. Один любит модерн, другой — конструктивизм, а третий не воспринимает ничего, кроме классики.

И все-таки интересно, как специалисты рынка воспринимают современную архитектуру. Ведь в силу своей профессии они сталкиваются с огромным количеством объектов — от старинных замков до ультрасовременных вилл. Значит, им явно есть что сказать. А мы послушаем.