Ещё
На сайте объявлений выставили на продажу пятизвездочный отель на Невском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
МВД и СБ Украины перешли на сторону России

На сайте объявлений выставили на продажу пятизвездочный отель на Невском 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На одном из сайтов частных объявлений появилось сообщение о продаже пятизвездочной гостиницы, расположенной на Невском проспекте, сообщает «Петербургский дневник».
Гостиницу «Талеон Империал Отель» общей площадью 24 тысячи квадратных метров выставили на продажу за 20 миллиардов 847 миллионов рублей.
Дворец, который в свое время принадлежал полицмейстеру Николаю Чичерину, а позже династии купцов Елисеевых, имеет 89 номеров. В сообщении отмечается, что продаются три здания XVIII-XIX веков, но не сам гостиничный бизнес.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге фиолетовую ветку метро достроят за счет средств коричневой Смольный закупит для петербуржцев социальное жилье на 9 млрд рублей За сутки в Санкт-Петербурге скончались двое младенцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«МВД и СБ Украины перешли на сторону России»344
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО202
ИГ устроило внезапную атаку61
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете77
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель381
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
«МВД и СБ Украины перешли на сторону России»
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение