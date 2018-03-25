На сайте объявлений выставили на продажу пятизвездочный отель на Невском

На одном из сайтов частных объявлений появилось сообщение о продаже пятизвездочной гостиницы, расположенной на Невском проспекте, сообщает «Петербургский дневник».

Гостиницу «Талеон Империал Отель» общей площадью 24 тысячи квадратных метров выставили на продажу за 20 миллиардов 847 миллионов рублей.

Дворец, который в свое время принадлежал полицмейстеру Николаю Чичерину, а позже династии купцов Елисеевых, имеет 89 номеров. В сообщении отмечается, что продаются три здания XVIII-XIX веков, но не сам гостиничный бизнес.