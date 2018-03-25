В Орле закроют проезд по Красному мосту на полтора года

На градостроительном совете Орловской области представили два варианта проекта реконструкции Красного моста в Орле.

Вариант с шестью полосами может быть не поддержан научно-методическим советом, а второй вариант — расширение действующих полос и тротуаров — не влияет на предмет охраны.

Сейчас ширина моста составляет 13,6 метров, планируется, что в обе стороны от оси моста он будет расширен по 2,4 метра. В период ремонта моста движение будет перекрыто для транспорта на полтора года.

Напомним, что Красный мост был признан аварийным. Подготовительные работы к его реконструкции начала в феврале 2018 года ГК «Строй-Эксперт». По предварительным подсчетам на реконструкцию моста необходим один млрд рублей.