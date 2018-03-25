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Составлена десятка городов РФ по продажам новых легковушек
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Составлена десятка городов РФ по продажам новых легковушек 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты назвали десятку городов России, где было зафиксировано наибольшее число продаж новых легковых автомобилей за период с января по февраль 2018 года.
Лидерами этого рейтинга традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург, где за отчетный период было реализовано более 28 тысяч 400 и 13 тысяч 100 легковушек соответственно. Тройку замыкает Казань — 3 тысячи новых легковых машин, купленных с января по февраль этого года.
Далее расположились: Екатеринбург (2 тысячи 840 шт.), Самара (2 тысячи 360 шт.), Нижний Новгород (2 тысячи 280 шт.), Краснодар (2 тысячи 100 шт.), Уфа (2 тысячи 80 шт.), Челябинск (1 тысяча 940 шт.) и Ростов-на-Дону (1 тысяча 920 машин).
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