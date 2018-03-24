На развитие Южного города планируют потратить более 600 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для проведения работ в Южном городе. Здесь планируют построить два объекта инфраструктуры — поликлинику и крытый каток. Соответствующие заявки опубликовали на сайте госзакупок.

— Каждую смену через поликлинику должно проходить 250 человек, — говорится в техническом задании. — В здании должны быть пункт скорой помощи, гараж и котельная.

На эти цели из областного бюджета выделят 322 592 685 рублей.

В конце января в Южном городе открыли одну поликлинику. При этом во время ее строительства региональный ФАС заподозрил в картельном сговоре заказчика, генерального подрядчика и застройщика.

Также в микрорайоне в ближайшем будущем построят крытый каток. У спортивного объекта будет искусственное ледовое покрытие и универсальный игровой зал площадью 24 на 42 метра. На строительство планируют потратить 299 596 807 рублей. Деньги перечислят из бюджета Самарской области.