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На развитие Южного города планируют потратить более 600 миллионов рублей
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На развитие Южного города планируют потратить более 600 миллионов рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для проведения работ в Южном городе. Здесь планируют построить два объекта инфраструктуры — поликлинику и крытый каток. Соответствующие заявки опубликовали на сайте госзакупок.
— Каждую смену через поликлинику должно проходить 250 человек, — говорится в техническом задании. — В здании должны быть пункт скорой помощи, гараж и котельная.
На эти цели из областного бюджета выделят 322 592 685 рублей.
В конце января в Южном городе открыли одну поликлинику. При этом во время ее строительства региональный ФАС заподозрил в картельном сговоре заказчика, генерального подрядчика и застройщика.
Также в микрорайоне в ближайшем будущем построят крытый каток. У спортивного объекта будет искусственное ледовое покрытие и универсальный игровой зал площадью 24 на 42 метра. На строительство планируют потратить 299 596 807 рублей. Деньги перечислят из бюджета Самарской области.
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