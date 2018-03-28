Ещё
Более 500 гостиниц завысили цены перед ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 500 гостиниц завышают цены в преддверии ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор в ходе проверок стоимости гостиничного обслуживания обнаружил 502 случая завышения цен отелями в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в среду сообщает ведомство.
"В целом выявлено 502 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 12 новых случаев) и 100 случаев отсутствия у гостиниц свидетельства о прохождении классификации, " — отмечает пресс-служба.
Роспотребнадзор наложил на нарушителей административные штрафы на общую сумму более 4,3 млн руб., а также выдал 169 предостережений.
Проверки проводятся, с целью предотвратить случаи несоблюдения гостиницами обязательных требований, связанных со стоимостью гостиничного обслуживания, которая определяется, исходя из присвоенной гостинице определенной категории. Инспекции прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах, где пройдут матчи чемпионата мира и/или будут размещаться участники и зрители.
Роспотребнадзор, по состоянию на 26 марта 2018 года, осуществил мониторинг 10141 гостиницы. В том числе были проведены свыше тысячи внеплановых проверок, по выявленным фактам возбуждено в общей сложности 1228 дел об административных правонарушениях.

Горячая линия

Как сообщили в ведомстве, с 19 февраля действует всероссийская горячая линия для потребителей к ЧМ-2018, которая продолжит работу до завершения чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.
"Соблюдение обязательных требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением чемпионата мира по футболу…, остается на контроле Роспотребнадзора", — заключили в ведомстве.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России.
ТАСС: последние новости
Компании Абрамовича и Клячина привлекли девелопера "Самолет" в столичный проект Приморский край намерен компенсировать сиротам часть расходов на аренду квартир Более 2,7 млрд рублей вложат в развитие инфраструктуры Великого Устюга
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным801
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля301
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку53
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение