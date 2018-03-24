Реконструкция Лондона: новая идея для инвестиций в старом городе

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

Со средним бюджетом в Лондоне возможно зарабатывать на недвижимости. Правда, стоит уточнить, что такое «средний» для британской столицы. До £400 000 здесь очень сложно что-то подобрать. Если сумма, которой вы располагаете, меньше — стоит рассматривать не столицу, а пригороды. Или взять ипотеку.

В самом Лондоне средний бюджет — это от £400 000 до £1 000 000. Как им распорядиться — зависит от целей инвестора. Расскажем о прибыльной, но малоизвестной среди инвесторов из стран СНГ опции.

Главная проблема Лондона — нехватка места. Число жителей растет, объем денег увеличивается, а земли больше не становится. При этом в столице огромные площади застроены старыми домами — коттеджами и блокированными таунхаусами Викторианской эпохи. Многие из них физически устарели и нуждаются в реновации. При этом объекты находятся в хороших локациях, и наверняка будут востребованы покупателями и арендаторами.

Модель, которую мы уже не раз проверяли на практике, состоит в следующем:

ищем старый дом, который из-за своего плохого состояния продаётся по цене ниже рыночной;

организуем строительные работы и приводим его в состояние, соответствующее современным представлениям о комфорте.

Дальше — два пути.

Первый — сдаем в аренду. Подобная модель не будет приносить быстрый и высокий доход, но станет отличной возможностью для сбережения капитала и получения постоянного, стабильного дохода. В среднем, можно рассчитывать на 3-4% от общей суммы инвестиций в год.

Второй — продаем. В этом случае прибыль, полученная при продаже объекта, составит от 10% до 15% (от общей суммы инвестиций).

Средняя стоимость объекта на рынке под реновацию составляет £420,000 — £450,000. Объем инвестиций, необходимых для проведения ремонтных и строительных работ — около £200,000.

Пример объекта: дом в Лондоне до и после реконструкции

Подобных примеров недвижимости в Лондоне достаточно много. Важно понимать, что большая часть таких объектов находится не в центре Лондона, а в семейных благоустроенных районах, например, Бромли.

Но процесс их покупки имеет ряд особенностей. На открытый рынок они не поступают, т.е. на обычных сайтах, где собраны объявления о продаже недвижимости, самые интересные объекты под реновацию практически невозможно найти.