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На месте возведения судебного квартала в Петербурге работает техника
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На месте возведения судебного квартала в Петербурге работает техника 

РИА Недвижимость 2 часа назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Строительная техника работает на месте возведения будущего судебного квартала на берегу Малой Невы в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в опубликованном 15 марта в социальных сетях фильме «Путин» заявил о своей надежде на то, что Верховный суд РФ переедет в Петербург. Архитектурный проект будущего судебного квартала в центре Петербурга на берегу Малой Невы был утвержден еще в 2013 году, однако до сих пор строительство практически не велось.
Как передает корреспондент РИА Новости, на участке между проспектом Добролюбова и берегом Малой Невы работает строительная техника — несколько экскаваторов, автокран и самосвалы. Участок обнесен высоким забором, въезд осуществляется через три контрольно-пропускных пункта. Один из рабочих сообщил корреспонденту РИА Новости, что строительство «идет в обычном режиме». В паспорте объекта датой окончания строительства значится IV квартал 2020 года.
История стройки
В ноябре 2012 года президент Владимир Путин высказался за переезд в Санкт-Петербург Высшего арбитражного суда, Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде. Управляющий делами президента Владимир Кожин сообщал тогда, что переезд высших судов в северную столицу займет 2-2,5 года и оценивается в 50 миллиардов рублей.
Офисы и служебное жилье для судей высших судов было решено построить на месте возводимого банком ВТБ жилого комплекса «Набережная Европы» на проспекте Добролюбова на берегу Малой Невы. В декабре 2012 года управляющий директор банка ВТБ Александр Ольховский заявлял, что документально подтверждённый объём выполненных работ составлял 10,5 миллиарда рублей.
Проект «Набережная Европы» стоимостью 47 миллиардов рублей предполагал строительство в центре Петербурга многофункционального комплекса общей площадью 350 тысяч квадратных метров, включающего в себя пешеходную набережную, Дворец танцев Бориса Эйфмана, объекты социальной инфраструктуры, новую городскую площадь, гостиницу и жилую недвижимость.
Работы по рекультивации территории, на которой ранее располагался институт «Прикладная химия», предполагалось завершить до конца 2013 года. По данным газеты «Коммерсант», компенсация затрат ВТБ на нереализованный проект в сумме 11,9 миллиарда рублей была выплачена инвестору из бюджета.
В июне 2013 года, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Путин предложил объединить Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный суд.
В ноябре 2013 года победителем конкурса архитектурных проектов будущего судебного квартала в Петербурге стало ООО «Архитектурная мастерская Атаянца». Впоследствии заказчик Управление делами президента выбрало проект, предоставленный ООО "Евгений Герасимов и партнёры". Согласно техническому заданию, общая площадь семиэтажного здания Верховного суда РФ должна была составить 93 тысячи квадратных метров, общая площадь здания судебного департамента при ВС — около 22 тысяч квадратных метров, площадь Дворца танцев Бориса Эйфмана — около 33 тысяч квадратных метров. Планировалось, что в состав жилого комплекса для судей с паркингом войдут 600 квартир.
Тем не менее ещё в апреле 2017 года проект Герасимова подвергся критике участников круглого стола по эстетике городской среды под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. В мае 2017 года газета «Коммерсант» написала, что заказчик строительства судебного квартала ФГБУ «Управление заказчика по строительству и реконструкции объектов в СЗФО» заключил дополнительное соглашение с генподрядчиком проекта ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) УДП, включив в контракт дополнительную статью «Обеспечение сохранности сведений, составляющих гостайну, полученных при выполнении совместных работ» — об обязательстве сторон соблюдать требования по защите гостайны. В сентябре 2017 года начало строительства в очередной раз было отложено на неопределённый срок.
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