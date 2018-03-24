На месте возведения судебного квартала в Петербурге работает техника

С. - ПЕТЕРБУРГ , 24 мар — РИА Новости . Строительная техника работает на месте возведения будущего судебного квартала на берегу Малой Невы в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в опубликованном 15 марта в социальных сетях фильме «Путин» заявил о своей надежде на то, что Верховный суд РФ переедет в Петербург. Архитектурный проект будущего судебного квартала в центре Петербурга на берегу Малой Невы был утвержден еще в 2013 году, однако до сих пор строительство практически не велось.

Как передает корреспондент РИА Новости, на участке между проспектом Добролюбова и берегом Малой Невы работает строительная техника — несколько экскаваторов, автокран и самосвалы. Участок обнесен высоким забором, въезд осуществляется через три контрольно-пропускных пункта. Один из рабочих сообщил корреспонденту РИА Новости, что строительство «идет в обычном режиме». В паспорте объекта датой окончания строительства значится IV квартал 2020 года.

История стройки

В ноябре 2012 года президент Владимир Путин высказался за переезд в Санкт-Петербург Высшего арбитражного суда, Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде. Управляющий делами президента Владимир Кожин сообщал тогда, что переезд высших судов в северную столицу займет 2-2,5 года и оценивается в 50 миллиардов рублей.

Офисы и служебное жилье для судей высших судов было решено построить на месте возводимого банком ВТБ жилого комплекса «Набережная Европы» на проспекте Добролюбова на берегу Малой Невы. В декабре 2012 года управляющий директор банка ВТБ Александр Ольховский заявлял, что документально подтверждённый объём выполненных работ составлял 10,5 миллиарда рублей.

Проект «Набережная Европы» стоимостью 47 миллиардов рублей предполагал строительство в центре Петербурга многофункционального комплекса общей площадью 350 тысяч квадратных метров, включающего в себя пешеходную набережную, Дворец танцев Бориса Эйфмана , объекты социальной инфраструктуры, новую городскую площадь, гостиницу и жилую недвижимость.

Работы по рекультивации территории, на которой ранее располагался институт «Прикладная химия», предполагалось завершить до конца 2013 года. По данным газеты «Коммерсант», компенсация затрат ВТБ на нереализованный проект в сумме 11,9 миллиарда рублей была выплачена инвестору из бюджета.

В июне 2013 года, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Путин предложил объединить Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный суд.

В ноябре 2013 года победителем конкурса архитектурных проектов будущего судебного квартала в Петербурге стало ООО «Архитектурная мастерская Атаянца». Впоследствии заказчик Управление делами президента выбрало проект, предоставленный ООО " Евгений Герасимов и партнёры". Согласно техническому заданию, общая площадь семиэтажного здания Верховного суда РФ должна была составить 93 тысячи квадратных метров, общая площадь здания судебного департамента при ВС — около 22 тысяч квадратных метров, площадь Дворца танцев Бориса Эйфмана — около 33 тысяч квадратных метров. Планировалось, что в состав жилого комплекса для судей с паркингом войдут 600 квартир.