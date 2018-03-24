В Копенгагене вскоре появится почти полсотни многоэтажек

В области Carlsberg Byen, части модного района Вестербро, запланировано возведение девяти башен, самая высокая из которых будет на 120 метров. Рост цен на недвижимость обеспечил стимул для разработчиков, сообщает The Local.

По словам профессора датской Королевской Академии изобразительных искусств и Школы архитектуры Петра Туле Кристенсена, стоимость жилья сейчас настолько высока, что приходится строить объекты максимально близко друг к другу и делать их высокими, чтобы удовлетворить спрос тех, кто хочет жить недалеко от центра.