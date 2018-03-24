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Строительство хирургического комплекса онкодиспансера начнется в Воронеже в 2018 году
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Строительство хирургического комплекса онкодиспансера начнется в Воронеже в 2018 году 

Вести Воронеж 32 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Проект планируется включить в федеральную целевую программу. Строительство нового, хирургического, корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера начнется в 2018 году. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев на совещании в пятницу24 марта. Участники выездного совещания, руководители профильных подразделений правительства региона, осмотрели возможную площадку для размещения хирургического корпуса онкодиспансера, расположенную рядом с действующими корпусами, и обсудили все вопросы, связанные с реализацией проекта. Глава региона решил начать проектирование хирургического корпуса в ближайшее время и уже в 2018 году приступить к строительству. Александр Гусев дал поручение подготовить заявку на включение объекта в соответствующую федеральную целевую программу. Ранее главный врач онкодиспансера Иван Мошуров сообщал, что стоимость строительства и оснащения хирургического корпуса составит 3 млрд рублей. В здании разместится клинико-диагностический комплекс, стационарный блок и лаборатории. Елена Гончарова
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