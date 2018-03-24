Внимание! Список незаконных многоэтажек, подлежащих по решению суда сносу, дополнился 

Внимание! Список незаконных многоэтажек, подлежащих по решению суда сносу, дополнилсяДополнился список многоэтажных строительных объектов, в отношении которых имеются судебные решения о сносе. УФССП России по Республике Дагестан не рекомендует приобретать квартиры в ниже перечисленных недвижимых объектах. Наглядный видеоряд незаконных многоэтажных домов опубликован на официальной странице Инстаграм Службы судебных приставов.
1 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, , кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2048.
2 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, , кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2073.
3 город Махачкала, МКР М-2 Приморского жилого района, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:0706
4 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2077.
5 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:716 6 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2054.
7 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2071
8 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2070.
9 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2051.
10 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:5795.
11 город Махачкала, Приморский жилой район МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2050.
12 город Махачкала. пр. Насрутдинова, МКР Г-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000069:510.
13 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2056.
14 город Махачкала, Приморский район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2045
15 город Каспийск, ул. Гастелло, д 6.
16 город Махачкала, район ОПХ «ДАГНИИСХ» кадастровый номер земельного участка 05:40:000024:11627
17 город Махачкала, МКР М-2, позиция 145 кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:0478
18 город Махачкала, ул. Каммаева — район МКР Новый город за АЗС «Роснафта».
19 город Махачкала, проспект Кирова, 44 в районе д/с №43, кадастровый номер земельного участка 05:40:000062:10552,
20 г. Махачкала, Кировский район, п. Семендер, МКР-6, участок № 284, кадастровый номер земельного участка 05:40:000024:4702.
21 город Махачкала, пос. Семендер, МКР-1, участок 671, сзади супермаркета «Ашан».
22 город Махачкала, с/т «Наука», участок 1153, 145 кадастровый номер земельного участка 05:40:00023:3819
23 город Махачкала, МКР М-2, Приморский район, з/у №240, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2045
24 город Махачкала, в районе завода «Эльтав», на земельном участке с площадью 500 кв.м., кадастровый номер земельного участка 05:40:000025:3169.
25 город Кизляр, ул. 40 лет Дагестана (зона многоэтажных жилых домов Ж-1), кадастровый номер земельного участка 05:43:000266:830 26 город Махачкала, МКР Г-2, Приморского жилого района (ныне г. Махачкала, ул. Красноярская, дом 37), кадастровый номер земельного участка 05:40:000069:6496,
27 город Махачкала, МКР Г-2, Приморского жилого района (ныне г. Махачкала, ул. Красноярская, дом 37), расположенный на земельном участке № 156-а, кадастровый номер земельного участка 05:40:000069:6496, —
28 город Махачкала, ул. Айвазовского, в районе, дома № 6 29 Карабудахкентский район, с. Агачаул, местность «елки» в районе ул. А. Султана г. Махачкала на расстоянии 300 метров до южного поста ГИБДД, кадастровым номером 05:09:000018:1166
30 город Махачкала, Ленинский район, в восточной промзоне, состоящие из: литера «А», общей площадью 1612 кв.м., инвентарный номер КЖ-2859; литера «Б», общей площадью 2354 кв.м., инвентарный номер КЖ-2858; литера «В», общей площадью 1612 кв.м., инвентарный номер КЖ-2680, кадастровый номер земельного участка 05:40:000090:1537
31 город Махачкала, садовое товарищество «Скачки»-участки за №, №484,487,488,489 32 город Махачкала, ул. Керимова в районе завода «Эльтав», кадастровый номер земельного участка 05:40:000025:3313
33 город Махачкала, ул. Хизроева д. 57 34 город Махачкала, ул. Ушакова, д.16 «г», кадастровый номер земельного участка: 05:40:000056:0023
35 город Махачкала, ул. Камаева район Нефтебазы, кадастровый номер земельного участка 05:40:000020:4374
36 город Махачкала, ул. 3-я Магистральная, участок № 60.
37 город Махачкала, Советский район, завод «Радиотоваров», кадастровый номер земельного участка 05:40:000037:4447—
38 город Махачкала, МКР «ДОСААФ», кадастровый номер земельного участка 05:40:000020:3435
39 город Махачкала пос. Семендер, МКР-4, участок №335 40 город Махачкала МКР «Досааф» (ЗУ2)
41 город махачкала, садоводческое товарищество «Наука», участок № 926, рядом с жилым домом № 56 по ул. Б. Мурадова в пос. Семендер, МКР-1 42 город Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 73-а.
43 Город Махачкала, с/т «Дачное» № 25, кадастровый номер земельного участка 05:40:000031:604 44 город Махачкала, пос. Семендер, ул. МКР-2, уч. 761, ЗУ 1, угол улиц Атлы-Боюнская-Московская, рядом с КОР, кадастровый номер земельного участка 05:40:000029:470 45 город Махачкала, пос. Семендер, МКР-6, з/у № 274 46 город Махачкала, МКР «ДОСААФ», з/у -1, кадастровый номер земельного участка 05:40:000020:4321
47 город Махачкала, пр. Акушинского, 15 линия (в районе мечети)
48 город Махачкала, ул. Дахадаева, 25 (Котрова, 16)
49 город Махачкала пос. Новый Кяхулай, ул. Перспективы, уч. 6