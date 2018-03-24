Внимание! Список незаконных многоэтажек, подлежащих по решению суда сносу, дополнился

Внимание! Список незаконных многоэтажек, подлежащих по решению суда сносу, дополнилсяДополнился список многоэтажных строительных объектов, в отношении которых имеются судебные решения о сносе. УФССП России по Республике Дагестан не рекомендует приобретать квартиры в ниже перечисленных недвижимых объектах. Наглядный видеоряд незаконных многоэтажных домов опубликован на официальной странице Инстаграм Службы судебных приставов.

город Махачкала , Приморский жилой район, МКР М-2, , кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2048.

2 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, , кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2073.

3 город Махачкала, МКР М-2 Приморского жилого района, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:0706

4 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2077.

5 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:716 6 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2054.

7 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2071

8 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2070.

9 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2051.

10 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:5795.

11 город Махачкала, Приморский жилой район МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2050.

12 город Махачкала. пр. Насрутдинова, МКР Г-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000069:510.

13 город Махачкала, Приморский жилой район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2056.

14 город Махачкала, Приморский район, МКР М-2, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2045

15 город Каспийск, ул. Гастелло, д 6.

16 город Махачкала, район ОПХ «ДАГНИИСХ» кадастровый номер земельного участка 05:40:000024:11627

17 город Махачкала, МКР М-2, позиция 145 кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:0478

18 город Махачкала, ул. Каммаева — район МКР Новый город за АЗС «Роснафта».

19 город Махачкала, проспект Кирова, 44 в районе д/с №43, кадастровый номер земельного участка 05:40:000062:10552,

20 г. Махачкала, Кировский район, п. Семендер , МКР-6, участок № 284, кадастровый номер земельного участка 05:40:000024:4702.

21 город Махачкала, пос. Семендер, МКР-1, участок 671, сзади супермаркета «Ашан»

22 город Махачкала, с/т «Наука», участок 1153, 145 кадастровый номер земельного участка 05:40:00023:3819

23 город Махачкала, МКР М-2, Приморский район, з/у №240, кадастровый номер земельного участка 05:40:000067:2045

24 город Махачкала, в районе завода «Эльтав», на земельном участке с площадью 500 кв.м., кадастровый номер земельного участка 05:40:000025:3169.

25 город Кизляр , ул. 40 лет Дагестана (зона многоэтажных жилых домов Ж-1), кадастровый номер земельного участка 05:43:000266:830 26 город Махачкала, МКР Г-2, Приморского жилого района (ныне г. Махачкала, ул. Красноярская, дом 37), кадастровый номер земельного участка 05:40:000069:6496,

27 город Махачкала, МКР Г-2, Приморского жилого района (ныне г. Махачкала, ул. Красноярская, дом 37), расположенный на земельном участке № 156-а, кадастровый номер земельного участка 05:40:000069:6496, —

28 город Махачкала, ул. Айвазовского, в районе, дома № 6 29 Карабудахкентский район, с. Агачаул, местность «елки» в районе ул. А. Султана г. Махачкала на расстоянии 300 метров до южного поста ГИБДД , кадастровым номером 05:09:000018:1166

30 город Махачкала, Ленинский район, в восточной промзоне, состоящие из: литера «А», общей площадью 1612 кв.м., инвентарный номер КЖ-2859; литера «Б», общей площадью 2354 кв.м., инвентарный номер КЖ-2858; литера «В», общей площадью 1612 кв.м., инвентарный номер КЖ-2680, кадастровый номер земельного участка 05:40:000090:1537

31 город Махачкала, садовое товарищество «Скачки»-участки за №, №484,487,488,489 32 город Махачкала, ул. Керимова в районе завода «Эльтав», кадастровый номер земельного участка 05:40:000025:3313

33 город Махачкала, ул. Хизроева д. 57 34 город Махачкала, ул. Ушакова, д.16 «г», кадастровый номер земельного участка: 05:40:000056:0023

35 город Махачкала, ул. Камаева район Нефтебазы, кадастровый номер земельного участка 05:40:000020:4374

36 город Махачкала, ул. 3-я Магистральная, участок № 60.

37 город Махачкала, Советский район, завод «Радиотоваров», кадастровый номер земельного участка 05:40:000037:4447—

38 город Махачкала, МКР «ДОСААФ», кадастровый номер земельного участка 05:40:000020:3435

39 город Махачкала пос. Семендер, МКР-4, участок №335 40 город Махачкала МКР «Досааф» (ЗУ2)

41 город махачкала, садоводческое товарищество «Наука», участок № 926, рядом с жилым домом № 56 по ул. Б. Мурадова в пос. Семендер, МКР-1 42 город Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 73-а.

43 Город Махачкала, с/т «Дачное» № 25, кадастровый номер земельного участка 05:40:000031:604 44 город Махачкала, пос. Семендер, ул. МКР-2, уч. 761, ЗУ 1, угол улиц Атлы-Боюнская-Московская, рядом с КОР, кадастровый номер земельного участка 05:40:000029:470 45 город Махачкала, пос. Семендер, МКР-6, з/у № 274 46 город Махачкала, МКР «ДОСААФ», з/у -1, кадастровый номер земельного участка 05:40:000020:4321

47 город Махачкала, пр. Акушинского, 15 линия (в районе мечети)

48 город Махачкала, ул. Дахадаева, 25 (Котрова, 16)

49 город Махачкала пос. Новый Кяхулай, ул. Перспективы, уч. 6