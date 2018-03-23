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Эксперт: Миллиард рублей для самого дорогого частного дома — явно заниженная цена
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Эксперт: Миллиард рублей для самого дорогого частного дома — явно заниженная цена 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Опубликованы результаты рейтинга, согласно которым самый дорогой частный дом в Москве обойдется в один миллиард рублей.
Руководитель аналитического центра московской риэлторской компании Дмитрий Таганов прокомментировал «ВМ» результаты рейтинга:
— Цена явно заниженная. Конечно, стоит определиться, о первичном рынке недвижимости мы говорим или о вторичном. Вторичный рынок бывает дороже. Если же говорить о первичном рынке, то, например, есть поселок в Серебряном бору, где стоят коттеджи и таунхаусы. Стоимость коттеджа — полтора миллиарда, таунхаус — полмиллиарда. Понимаете, если «первичка» стоит полтора миллиарда, то «вторичка» явно должна стоить гораздо выше.
Эксперт добавил, что частные дома, в основном, расположены на окраине Москвы, в Западном и Северо-Западном округах.
— Ценник здесь может доходить до 10 миллиардов и, возможно, больше. Бывает и 100 миллиардов. В основном, эти дома не продаются, на рынок они не выходят. Узнать о том, что такой дом продается, очень сложно. Можно, наверное, через своих маклеров, — добавил Таганов.
Также руководитель аналитического центра московской риэлторской компании отметил, что площадь здания в 609 квадратных метров (такая площадь у здания, занявшего в рейтинге самых дорогих частных домов первое место — прим. «ВМ») — это очень мало.
— Дома бывают по три тысячи метров, по пять тысяч метров, — подчеркнул Таганов, у которого вызвал сомнения и стиль, в котором выполнен ремонт дома. — Стиль хайтек не самый востребованный. Например, для «элиток» больше распространен ампир, неоклассика. Эксперт по недвижимости также оценил ситуацию на рынке частных домов в целом:
— Честный сектор сейчас — не высшая ступень приоритета для богатых людей. Они наоборот переезжают в центр, свои дома на Рублевке продают, потому что там нет «движухи», если говорить обычным языком.. Более того жить в центре в современном особняке гораздо престижнее, нежели на окраине.
В заключение Дмитрий Таганов рассказал, из каких составляющих формируется цена на такие дома.
— Цена на них строится из требований самого хозяина. Обычно берут ту цену, за которую дом был куплен. Далее — сколько было вложено в ремонт, на покупку мебели. Важную роль играет инженерная инфраструктура. В таких домах дорогие коммуникации, инженерное оборудование и так далее. Также влияет наличие хозяйственных построек на участке. И окружение. Но факторов очень много. На метро владельцы таких домов не ездят, поэтому на ценник близость метрополитена не влияет.
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