«Наш дом трещит по швам»: новоселы с Московского скучают по деревянным аварийкам

Жильцы дома 55 корпус 3 на проспекте Московском сообщили, что не успели они заехать в новое социальное жилье по программе переселения, как стены в их квартирах стали давать трещины. Корреспондент 29.ru заглянул в новостройку и узнал, чем еще обеспокоены новоселы.

«Скучаю по квартирке на Бадигина»

Дом 55 корпус 3 на проспекте Московском довольно быстро построили. Всего в нем два подъезда и 80 квартир. Все они предназначены для горожан, прежнее жилье которых до 1 января 2012 года признано аварийным и подлежащим сносу. В новостройке все квартиры одно— и двухкомнатные, что позволяет выделять отдельное жилье переселенцам. Жильцы шутят, что городская власть не так спешила им помочь, сколько отчитаться перед Москвой по итогам программы переселения. Как бы то ни было, они оставили свои ветхие деревяшки и теперь заселились в благоустроенные квартиры, однако всё равно недовольны.

В подъездах темнота, строительный мусор и не работают лифты, но больше жильцы обеспокоены другим фактом — недавно стены в квартирах стали покрываться трещинами. Самые большие из них идут от пола до самого потолка. Такая ситуация и в квартире Тамары Степановны.

Таких трещин много в каждой комнате, самая большая — от пола до потолка

— Мы очень удивились, что и на кухне, и в коридоре, и в комнатах пошли трещины по стенам, — комментирует она. — Не знаем, как приступать к косметическому ремонту, чего ждать дальше? Вот такое социальное жилье, о котором мы мечтали с 2010 года. Мы жили на Бадигина, наш дом признали аварийным, но знаете, я искренне скучаю по своей квартире. Там была удобная планировка. Большие комнаты. А тут крохотные, зато гигантский коридор. Это, конечно, мелочи. Тревожат трещины и водоснабжение — горячая вода идет нормально, а холодная еле течет.

Тамара Степановна говорит, что соседи с шестого этажа жаловались, что у них не только пошли трещины, но и лопнули окна.

— Всё сделано на шару, — говорят жильцы. — Дом построен за год, на болотистой местности. Его на скорую руку слепили из того, что было, и теперь он трещит по швам.

Трещины в квартирах появились не только на первом этаже, как у Тамары Алексеевны, но во всем доме, например, на шестом этаже

Из центра людей силком переселяли на Галушино

На Галушино построено несколько таких домов, куда переселяют людей из ветхого и аварийного жилья. Жильцов в доме 55 корпус 3 еще немного — об этом говорит и пустая парковка, и тишина на звонки в двери.

— Дом строился крайне быстро, даже коробка собиралась в экстренном режиме, я уже не говорю про внутреннюю отделку, — комментирует ситуацию Алексей Воробьев , председатель правления Архангельского регионального общественного движения «Общество защиты прав потребителей», — соцсети уже пестрят паническими сообщениями о том, что в их новеньких квартирах трескаются стены и лопаются оконные блоки. Как мы заметили, трещины идут не везде, а только на конкретных этажах. Мы не строители, выводы сделать не можем, но обеспокоены ситуацией. Весна придет — грунт поплывет, есть опасения, что всё будет еще хуже. У нас есть информация, которую надо проверить, что плиты в этом доме не вязались, то есть при сборке их не скрепляли между собой.

Интересно, что часть семей туда заселяют практически силком, — это подтверждает и Алексей Воробьев, который представляет в суде интересы одного из таких архангелогородцев.

Вид в подъезде

— Человека буквально насильно пытались туда заселить, — говорит он. — А вопросов много — и по площади, и по доплате. Всё не так просто, как кажется со стороны людям. Есть граждане, которые такому «подарку» от властей не рады.

Тамара Алексеевна, с которой мы познакомились в первом подъезде, тоже без радости вспоминает, как ее семья узнала о переезде.

— Нам пришла судебная повестка на выселение из старой квартиры, хотя про новое жилье еще ни слова не было, — говорит Тамара Алексеевна. — Мы пришли в суд. У нас спрашивают — почему не съезжаете? Мы удивились: «Куда?» Два месяца ходили туда, в итоге нам сказали сдать ключи от квартиры на Бадигина. А спать где? На улице? В итоге пригласили нас на выдачу ключей от новой квартиры. Так что в принудительном порядке съехали — из центра на Галушина.

Не все жильцы разочарованы новым домом, во дворе нашелся оптимист:

— Я сам строитель по профессии, летом буду трещины сам закрывать — это не критично, — говорит он. — Фундамент будет ходить, как у любого дома. Земля с весной оттает, и здание будет осаживаться, и трещины пойдут по всему дому! Это нормально. Не надо паники.