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Нижегородский губернатор предложил меры по поддержке обманутых дольщиков
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Нижегородский губернатор предложил меры по поддержке обманутых дольщиков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 23 мар — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения обманутых дольщиков и стимулирования добросовестных застройщиков на заседании Совета при полномочном представителе президента в ПФО Михаиле Бабиче в пятницу.
На территории ПФО по состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано 17 тысяч 738 обманутых дольщиков, в том числе в реестр включены 8472. Общий объем жилья по 159 проблемным объектам в округе составляет 1 млн 252 тысячи 680 кв метров. В Нижегородской области в реестр включены 670 человек, при этом фактическое количество обманутых дольщиков по перечню проблемных объектов составляет 2151 человек. Наибольшее количество обманутых дольщиков зафиксировано в Самарской области, ни одного — в Мордовии.
"Мы должны обеспечить защиту прав всех участников долевого строительства… Необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность приостановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя бы одного из трех нормативов финансовой устойчивости. В настоящее время приостановка возможна при несоблюдении всех трех нормативов", — заявил Никитин.
Также он обратил внимание на важность федеральных программ в развитии строительного рынка региона.
"Мы по программе «Стимул» в 2018 году практически в 4 раза увеличили объем полученной поддержки. Планируем и дальше активно пользоваться этим инструментом. Это касается именно социальных объектов, объектов социальной инфраструктуры во вновь строящихся комплексах. Есть еще и тема инженерной инфраструктуры. Важно синхронизировать строительные программы с ресурсоснабжающими организациями, качественно выстраивать с ними диалог и работу. Все это приведет к увеличению темпов строительства и, в конечном итоге, снижению цен на жилье", — подчеркнул глава региона.
Присутствовавший на совещании министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил, что многое из предложенного руководителями субъектов РФ будет учтено Минстроем.
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