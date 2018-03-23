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Глеб Никитин предложил законодательно поддержать обманутых дольщиков и стимулировать добросовестных застройщиков
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Глеб Никитин предложил законодательно поддержать обманутых дольщиков и стимулировать добросовестных застройщиков 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
23 марта министр ЖКХ РФ Михаил Мень находится с визитом в Нижнем Новгороде. Сегодня он вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным принял участие в совещании при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Михаиле Бабичепо вопросам развития рынка жилищного строительства в регионах Приволжского федерального округа.
В ходе совещания Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения обманутых дольщиков и стимулирования добросовестных застройщиков. По мнению главы региона, необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность приостановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя бы одного из трех нормативов финансовой устойчивости. В настоящее время приостановка возможна при несоблюдении всех трех нормативов.
Глеб Никитин также обратил внимание, что промышленные предприятия, расположенные в черте города, имеют значительные санитарно-защитные зоны, накладывающиеся на свободные от застройки земельные участки, которые могли бы быть использованы для реализации проектов массового жилищного строительства. «В этой связи видится целесообразным установить предприятиям компенсационные выплаты за площадь земельных участков, входящие в санитарно-защитные зоны. Это позволило бы стимулировать предприятия сокращать санзоны за счет внедрения новых технологий», — подчеркнул Глеб Никитин.
Также глава региона обратил внимание на важность федеральных программ в развитии строительного рынка региона. «Мы по программе „Стимул“ в 2018 году практически в 4 раза увеличили объем полученной поддержки, — заявил глава региона. Планируем и дальше активно пользоваться этим инструментом. Это касается именно социальных объектов, объектов социальной инфраструктуры во вновь строящихся комплексах. Есть еще и тема инженерной инфраструктуры. Важно синхронизировать строительные программы с ресурсоснабжающими организациями, качественно выстраивать с ними диалог и работу. Все это приведет к увеличению темпов строительства и, в конечном итоге, снижению цен на жилье».
Михаил Мень подчеркнул, что многое из предложенного сегодня руководителями субъектов РФ министерством ЖКХ будет учтено. «Получился очень деловой разговор. В целом по жилищному строительству Приволжский федеральный округ показывает очень неплохие результаты», — отметил министр.
Напомним, что в марте 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с инициативной группой дольщиков ЖК «Новинки Smart City». «Орелстрой» на сегодняшний день анализирует проектное решение для начала достройки жилого комплекса.
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