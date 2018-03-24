Глеб Никитин предложил законодательно поддержать нижегородских обманутых дольщиков

Напомним, Михаил Мень посетил Нижний Новгород вчера, 23 марта. После визита на стадион, строящийся к чемпионату мира по футболу, он принял участие в совещании.

Как отметил Глеб Никитин, для поддержки дольщиков необходимо внести поправки в федеральные законы.

«Необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность приостановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя бы одного из трех нормативов финансовой устойчивости. В настоящее время приостановка возможна при несоблюдении всех трех нормативов», — сказал Никитин.

Он также предложил установить предприятиям, расположенным в черте города, компенсационные выплаты за площадь земельных участков, входящие в санитарно-защитные зоны.

«Это позволило бы стимулировать предприятия сокращать санзоны за счет внедрения новых технологий», — отметил Глеб Никитин.

Глава региона также рассказал о важности федеральных программ в развитии строительного рынка. Благодаря одной из них — «Стимул» — в 2018 году практически в четыре раза увеличился объем полученной поддержки.

«Планируем и дальше активно пользоваться этим инструментом. Это касается именно социальных объектов, объектов социальной инфраструктуры во вновь строящихся комплексах. Есть еще и тема инженерной инфраструктуры. Важно синхронизировать строительные программы с ресурсоснабжающими организациями, качественно выстраивать с ними диалог и работу. Все это приведет к увеличению темпов строительства и, в конечном итоге, снижению цен на жилье», — подчеркнул Никтин.

Михаил Мень в свою очередь сообщил, что ПФ показывает неплохие результаты, и многое из предложенного на совещании будет учтено в будущем.

Напомним, ранее Михаил Мень вручил ключи от квартир дольщикам долгостроя ЖК «Белый город».