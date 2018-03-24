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Глеб Никитин предложил законодательно поддержать нижегородских обманутых дольщиков
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Глеб Никитин предложил законодательно поддержать нижегородских обманутых дольщиков 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Временно исполняющих обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил на законодательном уровне поддержать обманутых дольщиков и стимулировать добросовестных застройщиков. Об этом он заявил в ходе совещания с министром строительства и ЖКХ РФ Михаилом Менем при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Михаиле Бабиче, передает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, Михаил Мень посетил Нижний Новгород вчера, 23 марта. После визита на стадион, строящийся к чемпионату мира по футболу, он принял участие в совещании.
Как отметил Глеб Никитин, для поддержки дольщиков необходимо внести поправки в федеральные законы.
«Необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту, а также обеспечить возможность приостановления деятельности застройщика при несоблюдении им хотя бы одного из трех нормативов финансовой устойчивости. В настоящее время приостановка возможна при несоблюдении всех трех нормативов», — сказал Никитин.
Он также предложил установить предприятиям, расположенным в черте города, компенсационные выплаты за площадь земельных участков, входящие в санитарно-защитные зоны.
«Это позволило бы стимулировать предприятия сокращать санзоны за счет внедрения новых технологий», — отметил Глеб Никитин.
Глава региона также рассказал о важности федеральных программ в развитии строительного рынка. Благодаря одной из них — «Стимул» — в 2018 году практически в четыре раза увеличился объем полученной поддержки.
«Планируем и дальше активно пользоваться этим инструментом. Это касается именно социальных объектов, объектов социальной инфраструктуры во вновь строящихся комплексах. Есть еще и тема инженерной инфраструктуры. Важно синхронизировать строительные программы с ресурсоснабжающими организациями, качественно выстраивать с ними диалог и работу. Все это приведет к увеличению темпов строительства и, в конечном итоге, снижению цен на жилье», — подчеркнул Никтин.
Михаил Мень в свою очередь сообщил, что ПФ показывает неплохие результаты, и многое из предложенного на совещании будет учтено в будущем.
Напомним, ранее Михаил Мень вручил ключи от квартир дольщикам долгостроя ЖК «Белый город».
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