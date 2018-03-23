Готовящийся к продаже участок «Ленфильма» сменил совладельца

Земельный участок в Санкт-Петербурге , который киностудия «Ленфильм» пыталась продать за 2 млрд рублей, сменил совладельца: в ноябре прошлого года владельцем 6% участка земли стала компания «Калипсо», указано в предоставленной RNS выписке Росреестра . До «Калипсо» эти 6% участка принадлежали компании «Ника», которая, по информации «Делового Петербурга», связана с партнером бизнесмена Михаила Гуцериева — Феликсом Длином.

Участок земли площадью почти 10 га по адресу улица Тамбасова, 5А в Санкт-Петербурге «Ленфильм» пытается продать уже несколько лет. У участка два совладельца: киностудия и «Калипсо», указано в выписке Росреестра. Право собственности на долю в участке появилось у «Калипсо» 24 ноября прошлого года.

В пресс-службе киностудии отказались от комментариев, сообщив, что киностудии ничего неизвестно о новом совладельце участка.

По данным СПАРК, ООО «Калипсо», было зарегистрировано в июле 2016 года, профиль деятельности юрлица — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Единственный владелец и гендиректор компании — Людмила Сушкова. Она отказалась отвечать на вопросы RNS о доле компании в участке «Ленфильма».

До «Калипсо» собственником 6% указанного участка была компания «Ника». Портал «Деловой Петербург сообщал, что эта компания связана с бизнесменом из Санкт-Петербурга Феликсом Длином, партнером Михаила Гуцериева по девелоперским проектам. Представитель Феликса Длина отказался комментировать информацию „Делового Петербурга“ о связи с компанией „Ника“ и отвечать на вопросы RNS, связана ли компания „Калипсо“ с бизнесменом. Указанный в СПАРК гендиректор „Ники“, Татьяна Герасимова , не ответила на звонок корреспондента RNS.

Право долевой собственности на 6% участка „Ленфильма“ „Ника“ получила через суд в 2016 году, основываясь на том, что ранее компания выкупила здания на этом участке, следует из определений Арбитражного суда. Киностудия подавала встречный иск, требуя разделить участок. В декабре прошлого года Верховный суд отклонил требования „Ленфильма“.

В данный момент „Ленфильм“ находится в процессе получения разрешительной документации на застройку участка жилыми домами, рассказали RNS два источника, знакомые с планами киностудии, и подтвердил Павел Соколов , первый заместитель председателя комитета Санкт-Петерубурга по градостроительству и архитектуре. По его словам, „Ленфильм“ обратился в комитет в прошлом году и в соответствии с уже согласованной документацией, на участке Ленфильма планируется строительство нескольких многоквартирных домов, школы на 550 мест и детского сада на 140 мест. „Срок завершения подготовки данной документации — 10 ноября 2018 года“, — передал RNS Соколов.

»На территории обосновывается строительство жилого комплекса площадью 78 тысяч кв м жилья и социальных объектов. Пока вопрос источника финансирования этих объектов не решен, хотя по некоторым данным, существует намерение, закрепленное резолюцией губернатора, о включении объекта в АИП, в результате чего строительство будет профинансировано из бюджета», — сообщил RNS источник на рынке недвижимости. Но он подчеркнул, что окончательная информация о финансировании строительства будет «после подготовки проекта бюджета на 2019 год».

По словам источника, близкого к руководству «Ленфильма», киностудия планирует завершить все процедуры по получению необходимой документации для последующей продажи участка к середине года. Получение этой документации необходимо для повышения привлекательности участка для потенциальных покупателей земли, отметил источник RNS.