Готовящийся к продаже участок «Ленфильма» сменил совладельца 

Земельный участок в Санкт-Петербурге, который киностудия «Ленфильм» пыталась продать за 2 млрд рублей, сменил совладельца: в ноябре прошлого года владельцем 6% участка земли стала компания «Калипсо», указано в предоставленной RNS выписке Росреестра. До «Калипсо» эти 6% участка принадлежали компании «Ника», которая, по информации «Делового Петербурга», связана с партнером бизнесмена Михаила Гуцериева — Феликсом Длином.
Участок земли площадью почти 10 га по адресу улица Тамбасова, 5А в Санкт-Петербурге «Ленфильм» пытается продать уже несколько лет. У участка два совладельца: киностудия и «Калипсо», указано в выписке Росреестра. Право собственности на долю в участке появилось у «Калипсо» 24 ноября прошлого года.
В пресс-службе киностудии отказались от комментариев, сообщив, что киностудии ничего неизвестно о новом совладельце участка.
По данным СПАРК, ООО «Калипсо», было зарегистрировано в июле 2016 года, профиль деятельности юрлица — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Единственный владелец и гендиректор компании — Людмила Сушкова. Она отказалась отвечать на вопросы RNS о доле компании в участке «Ленфильма».
До «Калипсо» собственником 6% указанного участка была компания «Ника». Портал «Деловой Петербург сообщал, что эта компания связана с бизнесменом из Санкт-Петербурга Феликсом Длином, партнером Михаила Гуцериева по девелоперским проектам. Представитель Феликса Длина отказался комментировать информацию „Делового Петербурга“ о связи с компанией „Ника“ и отвечать на вопросы RNS, связана ли компания „Калипсо“ с бизнесменом. Указанный в СПАРК гендиректор „Ники“, Татьяна Герасимова, не ответила на звонок корреспондента RNS.
Право долевой собственности на 6% участка „Ленфильма“ „Ника“ получила через суд в 2016 году, основываясь на том, что ранее компания выкупила здания на этом участке, следует из определений Арбитражного суда. Киностудия подавала встречный иск, требуя разделить участок. В декабре прошлого года Верховный суд отклонил требования „Ленфильма“.
В данный момент „Ленфильм“ находится в процессе получения разрешительной документации на застройку участка жилыми домами, рассказали RNS два источника, знакомые с планами киностудии, и подтвердил Павел Соколов, первый заместитель председателя комитета Санкт-Петерубурга по градостроительству и архитектуре. По его словам, „Ленфильм“ обратился в комитет в прошлом году и в соответствии с уже согласованной документацией, на участке Ленфильма планируется строительство нескольких многоквартирных домов, школы на 550 мест и детского сада на 140 мест. „Срок завершения подготовки данной документации — 10 ноября 2018 года“, — передал RNS Соколов.
»На территории обосновывается строительство жилого комплекса площадью 78 тысяч кв м жилья и социальных объектов. Пока вопрос источника финансирования этих объектов не решен, хотя по некоторым данным, существует намерение, закрепленное резолюцией губернатора, о включении объекта в АИП, в результате чего строительство будет профинансировано из бюджета», — сообщил RNS источник на рынке недвижимости. Но он подчеркнул, что окончательная информация о финансировании строительства будет «после подготовки проекта бюджета на 2019 год».
По словам источника, близкого к руководству «Ленфильма», киностудия планирует завершить все процедуры по получению необходимой документации для последующей продажи участка к середине года. Получение этой документации необходимо для повышения привлекательности участка для потенциальных покупателей земли, отметил источник RNS.
«Ленфильм» пытается продать участок на Тамбасова уже несколько лет. В июле 2016 года были организованы торги в «Российском аукционном доме». Студия пыталась продать участок за 2,1 млрд рублей, но продать землю не удалось — «Деловой Петербург» [сообщал] (https://www.dp.ru/a/2016/07/04/Lenfilm_pokupatel_10), что на актив не нашлось покупателей, а «Фонтанка» [писала] (http://www.fontanka.ru/2016/06/01/199/), что непосредственно перед аукционом Росреестр наложил запрет на совершение сделок с землей — из-за иска «Ники» в Арбитражном суде. В декабре 2017 года гендиректор Ленфильма Эдуард Пичугин [заявил] (https://rns.online/it-and-media/Lenfilm-prodast-zemelnii-uchastok-v-Sankt-Peterburge-dlya-pogasheniya-kredita-VTB-2017-12-08/), что киностудия планирует продать участок для погашения кредитной линии ВТБ на 1,5 млрд рублей, открытой банком до 2023 года. Советник главы ВТБ Василий Титов тогда уточнял, что участок имеет хорошую девелоперскую перспективу.