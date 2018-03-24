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Проект онкологического центра в Калининграде прошёл госэкспертизу
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Проект онкологического центра в Калининграде прошёл госэкспертизу 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Проект онкологического центра получил положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость строительства объекта и его оснащения медицинским и технологическим оборудованием составляет порядка 5,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов, передаёт пресс-служба регионального правительства.
Следующий этап — направление проекта онкоцентра в экспертную организацию на проведение публичного технологического и ценового аудита. Во втором квартале 2018 года состоятся необходимые конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство онкоцентра.
«Мы продолжаем поэтапно двигаться в плане реализации этого, безусловно, очень знакового для региона проекта, и получение положительного заключения госэкспертизы — очередной серьезный шаг в этом процессе, — отметил Антон Алиханов. — Мы благодарны Правительству и Президенту РФ за поддержку строительства объекта, и, со своей стороны, можем заверить и федеральные власти, и наших жителей, в том, что мы приложим все силы, для того чтобы его возведение началось как можно быстрее».
В соответствии с распоряжением Правительства РФ в феврале этого года Калининградской области на 2018-2019 годы на строительство онкологического центра было выделено 3,115 миллиона рублей.
Калининградская область получила три миллиарда на строительство онкоцентра
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фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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