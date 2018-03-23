В Подмосковье за три года исправили кадастровую стоимость более 140 тыс. объектов

За три года в Подмосковье во внесудебном порядке исправили кадастровую стоимость более 140 тысяч объектов, в 2018 году государственная кадастровая оценка в регионе затронет свыше 12 миллионов объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На базе управления Росреестра по Московской области состоялось обсуждение требований к составлению отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости и основных ошибок, допускаемых оценщиками при оформлении документа.

«Представители Минмособлимущества поделились опытом исправления кадастровой стоимости во внесудебном порядке, в результате которого за три года была исправлена кадастровая стоимость более 140 тысяч подмосковных объектов, как по заявлениям жителей, так и выявленных сотрудниками министерства», — говорится в сообщении.

Еще одной темой встречи стало проведение в текущем году очередной государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального строительства.

«Государственная кадастровая оценка проводится согласно федеральным законам не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения — не чаще одного раза в два года), но не реже одного раза в пять лет. В этом году кадастровой оценкой будет охвачено более 12 миллионов объектов, из которых 4 миллиона составят земельные участки и 8 миллионов — объекты капстроительства», — сказал глава областного министерства имущественных отношений Андрей Аверкиев

Он также рассказал о нововведениях этого года. Так, деятельность по кадастровой оценке передана из частного сектора в государственный — создан Центр кадастровой оценки, который на постоянной основе будет заниматься подготовкой к кадоценке, ее проведением, а также внесением изменений в единую базу объектов после проведения оценки.

«Кадоценка 2018 года будет проведена с использованием новых методических указаний, которые помогут снизить процент ошибок и обеспечить населению объективные цифры кадастровой стоимости, которая не превысит рыночную и позволит жителям области рассчитывать на адекватные налоги», — добавил Аверкиев.