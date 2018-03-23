Ещё
В Подмосковье за три года исправили кадастровую стоимость более 140 тыс. объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

В Подмосковье за три года исправили кадастровую стоимость более 140 тыс. объектов 

РИАМО 50 минут назад
За три года в Подмосковье во внесудебном порядке исправили кадастровую стоимость более 140 тысяч объектов, в 2018 году государственная кадастровая оценка в регионе затронет свыше 12 миллионов объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
На базе управления Росреестра по Московской области состоялось обсуждение требований к составлению отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости и основных ошибок, допускаемых оценщиками при оформлении документа.
«Представители Минмособлимущества поделились опытом исправления кадастровой стоимости во внесудебном порядке, в результате которого за три года была исправлена кадастровая стоимость более 140 тысяч подмосковных объектов, как по заявлениям жителей, так и выявленных сотрудниками министерства», — говорится в сообщении.
Еще одной темой встречи стало проведение в текущем году очередной государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального строительства.
«Государственная кадастровая оценка проводится согласно федеральным законам не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения — не чаще одного раза в два года), но не реже одного раза в пять лет. В этом году кадастровой оценкой будет охвачено более 12 миллионов объектов, из которых 4 миллиона составят земельные участки и 8 миллионов — объекты капстроительства», — сказал глава областного министерства имущественных отношений Андрей Аверкиев.
Он также рассказал о нововведениях этого года. Так, деятельность по кадастровой оценке передана из частного сектора в государственный — создан Центр кадастровой оценки, который на постоянной основе будет заниматься подготовкой к кадоценке, ее проведением, а также внесением изменений в единую базу объектов после проведения оценки.
«Кадоценка 2018 года будет проведена с использованием новых методических указаний, которые помогут снизить процент ошибок и обеспечить населению объективные цифры кадастровой стоимости, которая не превысит рыночную и позволит жителям области рассчитывать на адекватные налоги», — добавил Аверкиев.
РИАМО: последние новости
Стоимость самого дорогого частого дома на севере Москвы составляет 1 млрд руб В кварталах реновации в Москве появятся бомбоубежища Подмосковье внесет в федеральный реестр более 5 млн адресов в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ402
Набиуллина взялась за пенсии81
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого72
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео157
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение