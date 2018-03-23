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Участок площадью 8,5 га на востоке Москвы продан на открытых торгах за 661 млн руб.
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Участок площадью 8,5 га на востоке Москвы продан на открытых торгах за 661 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Дом. РФ провел открытый аукцион по продаже земельного участка площадью 8,5 га, расположенного в московском районе Гольяново, во 2-м Иртышском проезде. Победителем аукциона стало ООО „ПаркТех“. В аукционе приняло участие две компании. Победитель аукциона предложил наибольшую цену за покупку земельного участка — 661 млн руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что земельный участок, находившийся ранее в ведении Минобороны России, передан компании решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков для дальнейшей реализации.
«Участок входит в состав реорганизуемой территории промзоны «Калошино». На территории находятся здание типографии и склад, а также ветхие производственно-складские помещения. В рамках реорганизации промзоны запланировано расширение дорожно-транспортной сети, соединение дорожной инфраструктуры с Северо-Восточной хордой, а также строительство социально-культурных и бытовых объектов», — поясняется в сообщении.
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