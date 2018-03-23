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ГК «Гранель» купила 8,5 га в промзоне «Калошино» под строительство жилья
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ГК «Гранель» купила 8,5 га в промзоне «Калошино» под строительство жилья 

РИА Недвижимость 37 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 23 марта — РИА Недвижимость. Группа компаний «Гранель» купила участок 8,5 гектаров на территории промзоны «Калошино» в районе Гольяново в Москве за 661 миллион рублей под строительство жилья комфорт-класса, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
Собеседник агентства не уточнил параметры застройки, но сказал, что компания будет продавать жилье по цене от 120 тысяч рублей за квадратный метр. «Мы будем строить комфорт-класс, это абсолютно точно будет жилье», — сказал он.
Как сообщила в пятницу госкомпания «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК), 23 марта она провела открытый аукцион по продаже земельного участка площадью 8,5 гектаров, расположенного в московском районе Гольяново, во 2-ом Иртышском проезде. Победителем аукциона стало ООО «ПаркТех». В аукционе приняло участие две компании.
Участок входит в состав реорганизуемой территории промзоны «Калошино». На территории находятся здание типографии и склад, а также ветхие производственно-складские помещения. В рамках реорганизации промзоны запланировано расширение дорожно-транспортной сети, а также соединение дорожной инфраструктуры с Северо-Восточной хордой, говорится в сообщении.
Как ранее сообщала госкомпания, реорганизация промзоны предусматривает строительство социально-культурных и бытовых объектов. Всего на этом участке, по оценке компании, можно построить более 380 тысяч квадратных метров общественно-деловых площадей.
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