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Максимальные объемы ввода жилья в январе-феврале зафиксированы в Московской, Ленинградской областях и Республике Татарстан (таблица)
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Максимальные объемы ввода жилья в январе-феврале зафиксированы в Московской, Ленинградской областях и Республике Татарстан (таблица) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Росстата в ТОП-10 регионов по вводу жилья за январь — февраль 2018 года вошли Московская, Ленинградская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская, Самарская области, Республика Башкортостан, Новосибирская область. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода жилья зафиксирован в шести субъектах, в четырех регионах — падение. Наилучшую динамику объема ввода жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Московская область, где по данным Росстата за первые 2 месяца нынешнего года объем ввода жилья увеличился в 3 раза. Худшую динамику показывает Краснодарский край, где по сравнению с аналогичным периодом годом ранее объем ввода жилья упал на 35,3%.
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