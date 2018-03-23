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Губернатор Никитин: реестр обманутых дольщиков Поволжья включает половину пострадавших
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Губернатор Никитин: реестр обманутых дольщиков Поволжья включает половину пострадавших 

ТАСС 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Число обманутых дольщиков в регионах Приволжского федерального округа по состоянию на 1 января 2018 года составило 17,7 тыс. человек, при этом в реестр включили менее 9 тыс. человек, которые успели заявить о себе. Об этом в пятницу на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, подготовивший доклад о проблемах в сфере жилищного строительства в округе.
"На территории Приволжского федерального округа по состоянию на 1 января 2018 года мы имеем 17 тыс. 738 обманутых дольщиков, в том числе в реестр включены 8 тыс. 472. Общий объем жилья по 159 проблемным объектам в округе составляет 1 млн 252 тыс. 680 кв. м", — сказал он.
Так, в Нижегородской области, по словам Никитина, в реестр включили 670 человек, при этом «фактическое количество обманутых граждан по данному перечню — перечню объектов, которые включены в реестр, — составляет 2 тыс. 151 человек». «Наибольшее количество дольщиков зарегистрировано в Самарской области При этом в республике Мордовия они полностью отсутствуют», — отметил Никитин.
Как отметил в ходе заседания полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, «на одного человека, находящегося в реестре, приходится еще три-четыре человека, которые под эту категорию — обманутых дольщиков — попадают, но по формальным основаниям не включены». Он пояснил, что возможное внедрение таких мер, как заявительный характер включения в реестр обманутых дольщиков и снижение порогового срока задержки сдачи объекта с девяти до шести месяцев, помогут улучшить ситуацию.
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в разговоре с журналистами отметил, что сейчаст реестр обманутых дольщиков уже носит заявительный характер. «В реестр кто-то записался, кто-то не записался, а дом, объект, он есть, и в нем есть конкретное количество договоров долевого участия
При этом есть критерии, которые входят в зону ответственности правоохранительных органов — там, где двойные продажи, и так далее. Уже решения должны приниматься на другом уровне, поэтому мы считаем, что регулирование должно быть взвешенным», — сказал министр.
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