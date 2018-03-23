Мень: определять процент по взносам в фонд дольщиков должны регионы

«Вы знаете, что сегодня тариф 1,2% (от стоимости каждого заключенного договора долевого строительства — прим. ред.). Это тариф мы установили, взяв средний тариф по стране по всем страховым компаниям. Мы не хотели утяжелять ситуацию, но это была временная мера. Сегодня очевидно, что тариф этот экономически не обоснован, и мы понимаем, что все проблемы за счет этого тарифа не закрыть», — сказал Мень на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде в пятницу.

По словам министра, пока решения, каким будет принцип формирования тарифов, обсуждаются в правительстве РФ . Однако, по его мнению, тарифорегулирование нужно отдать на уровень регионов.

«Невозможно сделать единый тариф для всей страны, потому что маржинальность разная у проектов в Москве и даже в Нижнем Новгороде, прибыль разная у застройщиков. И даже если останется единый государственный фонд, то тарифорегулирование по согласованию с нами уйдет в вашу сторону», — пояснил глава Минстроя

Он заявил, что будет настаивать и на том, чтобы у регионов была возможность сделать тариф плоским или дифференцированным.

«Нельзя ставить знак равенства между компаниями, которые у вас в регионе по 20 лет проработали, ни разу никого не обманули, и компанией, которая пришла, даже выполнив все требования закона, но вы не может за нее отвечать, потому что она не имеет определенного опыта», — сказал Мень.

По мнению министра, нужно обелять отрасль и двигаться к тому, чтобы строительные компании, как и банки, получали рейтинги РФ , и чтобы эти рейтинги легли в основу тарифного регулирования.

Глава Минстроя отметил также, по состоянию на март 2018 года государственный фонд принял на себя обеспечение обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем от 600 застройщиков из 75 субъектов РФ.

Фото: minstroyrf.ru.