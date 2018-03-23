Экспертизу ДДУ и других сделок с недвижимостью будут проводить роботы

Единый реестр застройщиков: последние новости

Новостройки, начатые по новым правилам после 1 июля 2018 года, будут на 5—8% дороже: мнение эксперта

Максимальные объемы ввода жилья в январе-феврале зафиксированы в Московской, Ленинградской областях и Республике Татарстан (таблица)

Ввод жилья в Российской Федерации за январь-февраль 2018 года вырос на 24,8% за счет двукратного роста ввода жилья населением (графики)