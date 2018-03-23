Экспертизу ДДУ и других сделок с недвижимостью будут проводить роботы 

Подобные планы намерены реализовать в нынешнем году Минэкономразвития и Росреестр. Фото: www. d1srlirzdlmpew.cloudfront.net Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина, сейчас министерство и подведомственный ему Росреестр готовят два крупных информационно-технологических проекта, которые должны завершиться к середине декабря нынешнего года. Запуск первого проекта, в рамках которого предполагается создать блокчейн-реестр прав на недвижимость в составе единого госреестра недвижимости (ЕГРН), должен состояться 14 мая. Параллельно с фиксацией сведений в ЕГРН копия выбранных данных по объекту недвижимости при изменении прав на него будет выгружаться в реестр на основе блокчейна Ethereum, пояснили изданию представители ВЭБ, является технологическим партнером Росреестра. На второй стадии проекта в режиме стресс-тестирования реестра в него будет внесено до 300 млн дополнительных записей. По итогам эксперимента планируется оценить неизменность данных блокчейн-реестра, его производительность и потребности в вычислительных мощностях, а также необходимость дополнительной защиты данных, где консультантами выступят ФСО, ФСБ и ФСТЭК. По сведениям издания, такая схема может стать альтернативой передаче ЕГРН в ведение ФНС: напомним, что, как сообщал в конце прошлого года портал ЕРЗ, идею передачи ЕГРН налоговикам озвучил первый вице-премьер Игорь Шувалов. К слову, Росреестр и ФНС с 2010 года обмениваются информацией в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Второй проект подразумевает автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью при помощи смарт-контрактов и сравнение результатов с решениями госрегистраторов. В рамках проекта результаты работы госрегистраторов, проводящих экспертизу документов по сделкам с недвижимостью, будут сравнивать с выводами системы, построенной на основе смарт-контрактов и «иных технологий автоматизированного принятия решений». Результаты автоматической экспертизы будут фиксироваться в блокчейн-реестре, а расхождения мнений робота и человека — изучаться для доработки алгоритмов. Как выяснил «Коммерсант», этот инструмент будет применяться в экспертизе договоров покупки недвижимости физлицами у юрлиц с привлечением кредита, договорами участия в долевом строительстве (ДДУ) и регистрацией прав на такую недвижимость после ввода ее в эксплуатацию (также при условии привлечения кредитных средств). Данный проект стартует 1 июля, здесь партнером Росреестра помимо ВЭБа должен выступить Сбербанк, который уже активно использует искусственный интеллект для принятия кредитных решений. Фото: www.retail.ru По результатам обоих экспериментов, которые завершатся 14 декабря 2018 года, Росреестр оценит целесообразность внедрения технологии и внесения необходимых изменений в законодательство. В пресс-службе ведомства пояснили, что проект предусматривает регистрацию отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов в полностью автоматизированном режиме. Как ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, количество проводимых сделок может достигать 5 тыс. в месяц. Напомним, что в феврале в рамках подобного проекта на территории Ленинградской области Росреестр при участии ВЭБа и АИЖК зарегистрировал в блокчейн-реестре первый ДДУ. Как рассказал порталу ЕРЗ председатель Совета директоров «Полис Групп» Дмитрий Смирнов, первыми ДДУ, которые были зарегистрированы по такой схеме, стали договоры на приобретение квартир в жилом комплексе «Полис Групп» «ПаркЛэнд» в Кудрово. А всего в рамках взаимодействия Росреестра и Фонда защиты дольщиков с применением блокчейна к настоящему моменту зарегистрировано уже более 100 ДДУ, сообщили в ведомстве. Фото: www.grozny-inform.ru