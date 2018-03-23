Ещё
Ввод многоквартирных домов застройщиками в январе-феврале 2018 года уменьшился в РФ на 11,7% (графики)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Ввод многоквартирных домов застройщиками в январе-феврале 2018 года уменьшился в РФ на 11,7% (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
За январь-февраль 2018 года ввод многоквартирных домов застройщиками в Российской Федерации составил 4,9 млн м2, что на 11,7% или на 0,6 млн м2 меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. В феврале 2018 года в РФ застройщиками введено 2,2 млн м² многоквартирных домов, что на 14,5% или на 0,4 млн м² меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в России шестой месяц подряд. За январь-февраль 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в стране составила 47,8%, что на 19,7 п.п. меньше аналогичного значения годом ранее. В феврале 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 42,6%, что на 24,2 п.п. меньше, чем за тот же период 2017 года.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Новостройки, начатые по новым правилам после 1 июля 2018 года, будут на 5—8% дороже: мнение эксперта Экспертизу ДДУ и других сделок с недвижимостью будут проводить роботы Максимальные объемы ввода жилья в январе-феврале зафиксированы в Московской, Ленинградской областях и Республике Татарстан (таблица)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ406
Набиуллина взялась за пенсии83
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого76
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ504
Все супероружие РФ показали в одном видео157
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение