Ввод многоквартирных домов застройщиками в январе-феврале 2018 года уменьшился в РФ на 11,7% (графики) 

За январь-февраль 2018 года ввод многоквартирных домов застройщиками в Российской Федерации составил 4,9 млн м2, что на 11,7% или на 0,6 млн м2 меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. В феврале 2018 года в РФ застройщиками введено 2,2 млн м² многоквартирных домов, что на 14,5% или на 0,4 млн м² меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в России шестой месяц подряд. За январь-февраль 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в стране составила 47,8%, что на 19,7 п.п. меньше аналогичного значения годом ранее. В феврале 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 42,6%, что на 24,2 п.п. меньше, чем за тот же период 2017 года.