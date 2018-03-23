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Пенсионерка жалуется, что не может получить деньги за проданный дом
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Пенсионерка жалуется, что не может получить деньги за проданный дом 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пенсионерка Зоя Дудикова, которая уже много лет живет одна, решила продать свой дом и участок и переехать к сестре в Ростовскую область. Стоимость жилья и земельного участка составляет один миллион восемьсот тысяч. Покупатели нашлись быстро. Муж и жена, которые хотели купить имущество пенсионерки, почему‐то перед тем, как оформить договор, несколько месяцев жили с хозяйкой дома.
Они дружно, они для нее все делали, прям ходили, сдували с нее пылинки, а потом пошел скандал
— Анна Вальцева, соседка.
Скандал начался после подписания договора о купле продажи. Покупатели предложили разделить сумму на две части. Сначала они хотели отдать 900 тысяч, а после доплатить половину. Но договор оказался оформлен таким образом, что и дом, и земля стоят всего 900 тысяч рублей. Бумаги подписаны, а деньги по словам пенсионерки, она так и не увидела, даже 900 тысяч от запрошенной суммы.
Я денег даже в руки не брала. Ни десятки, ни сотни. Как я могу получить деньги
— Зоя Дудикова.
По словам женщины, покупатель Владимир Коломоец обещал, что отдаст деньги, когда будут подписаны нужные бумаги.
Пенсионерка плохо слышит и видит, она сказала, что растерялась и не глядя подписала документ о том, что получила деньги. Теперь вся собственность принадлежит чужим людям. Единственное: в договоре есть пункт, что она может продолжать жить в этом доме.
Мужчина в ответ утверждает, что он сразу отдал всю сумму, как и положено. Пенсионерка подала в суд о расторжении договора, но закон оказался на стороне ответчика. Сейчас адвокат подает на апелляцию.
Новый владелец уже начал строить баню, разводить кроликов. Он приезжает в дом раз в неделю и намекает, что пора бы и пенсионерке съезжать. Вот только по договору право на проживание за ней  все-таки
осталось. И пока она ждет решения суда, мечтает о простых вещах: жить в одном городе с сестрой, которая точно не обманет.
Мне купить жилье вместо этого жилья, я бы с удовольствием продала хорошим людям, работали бы на этой земле, а я бы уехала к сестре жить в Новочеркасск
— Зоя Дудикова.
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