Не живешь — не плати: в Самаре предложили освободить обманутых дольщиков от налогов

С участников долевого строительства в Самарской области могут снять часть налоговых обязательств. С таким предложением выступили представители администрации столицы региона во время заседания общественной комиссии в губернской думе.

К депутатам обратились обманутые дольщики поселка Мехзавод. В 2012 году 161-го участника вынудили стать владельцами квартир в недостроенном доме. Шесть лет спустя они получили налоговые уведомления. Кадастровая стоимость квадратного метра в недостроенном доме была в разы выше, чем в среднем по району.

— За квартиры в жилых домах всё равно предстоит платить имущественный налог, если собственники оформили на них права, — пояснили представители мэрии. — Сейчас рассматривается вопрос об освобождении обманутых дольщиков от этого бремени.

По их словам, для начала необходимо подсчитать, сколько собственников оформили свои права на квадратные метры в недостроенных домах. Эта сумма будет обозначать, сколько денег недополучит бюджет города. После этого администрация Самары вместе с депутатами гордумы будет искать пути решения проблемы.

— Мы проанализируем федеральное законодательство и рассмотрим возможность недопущения таких ситуаций в будущем, — добавил председатель общественной комиссии Александр Живайкин

Сейчас на территории Самарской области насчитывают 42 проблемных объекта долевого строительства. При этом строительство двух домов и вовсе могут не закончить.

Проблемы обманутых дольщиков вновь оказались в эпицентре внимания, когда они прибегли к публичной демонстрации своих жалоб. Первыми стали граждане, которые вложились в строительство дома на пересечении улиц Вилоновской и Садовой. Они ждут свои квартиры уже 15 лет. Из-за новых правил строителям не разрешали завершить работы на объекте. Чтобы привлечь внимание властей, самарцы повесили гигантский плакат на здание, окрестив его «памятником бездействию самарских чиновников». После этого власти приняли индивидуальное решение и дали согласие на завершение строительства.

Следующими стали обманутые дольщики ЖК «Монблан». Они развесили в центре Самары плакаты с призывами «Губернатор, помоги!». В результате этих и других дольщиков пригласили на встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым . Он принес жителям региона извинения за поведение застройщиков и чиновников.

По последним данным регионального Минстроя, за 2018 год 604 обманутых дольщика получили жилье. В эксплуатацию сдали четыре дома на улицах Советской Армии, 121, Блюхера — Карбышева, Тухачевского, 10 и Печерской, 25.