Вопросы строительства жилья в регионах обсудили на совете Приволжского федерального округа

На совете ПФО обсуждали жилищное строительстве. Этому вопросу президент России в Послании уделил большое внимание и поставил конкретные задачи. Например, увеличение объемов и снижение ставки по ипотечному кредитованию до 7%.

За круглым столом подводят и итоги, как были выполнены или выполняются предыдущие поручения главы государства. Речь идет и об обманутых дольщиках. Владимир Путин неоднократно говорил про важность решения этой проблемы. Всего в регионах ПФО почти 18 тысяч пострадавших, в Самарской области — 3 тысячи. Это при том, что вопросом региональные власти занялись всерьез. В ноябре прошла встреча Дмитрия Азарова с представителями всех объектов, разговор продолжался 9,5 часов. 600 человек после того уже получили квартиры, планируется, что еще тысяча отпразднуют новоселье в этом году. «Мы фиксируем, что на одного человека в реестре есть еще 3-4 человека, которые под эти категории обманутых дольщиков попадают, но в реестр по формальным основаниям не включены, минстрой в этом плане меняет подходы. Во-первых, срок таких домов снижен сейчас с 9 месяцев до 6, вводится сейчас заявительный порядок, если гражданин обратился, то он автоматически при соответствии критериям будет попадать в этот реестр. И нам очень важно, коллеги, договориться внутри себя, чтобы вот этот список, не очень, может, для нас приятный как для руководителей, он должен быть еще очень честным», — подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич

Все пострадавшие должны иметь возможность получить государственную поддержку. Для этого и нужна прозрачность и честность. Работа в области идет, глава региона проводит уже отдельные встречи по конкретным домам. Настоящим прорывом можно назвать решение по «Дубраве». Это самый проблемный объект в регионе. Люди были обмануты дважды. Первый раз, в 2009 году, надежды на светлое будущее лишил «Самарагорстрой», в 2013 на территорию зашла «Солнечная долина». Пострадавших стало больше, вырос и ущерб, в итоге он составил 749 млн рублей. Сотни человек остались без жилья. К решению их вопроса власти области сейчас смогли подключить одного из самых известных и проверенных застройщиков. До 2022 года компания обеспечит людей жильем. На совете ПФО говорят, что само определение «обманутые дольщики» должно как можно раньше быть забыто. Для этого федеральные власти предпринимают немало усилий. «Если есть реальные участки земли, но которые находятся в федеральной собственности на территории вашего субъекта РФ и могут быть введены в оборот жилищного строительства и использованы для компенсации застройщику, которые берут на себя нагрузку по достройке проблемных объектов, обращайтесь к нам, обращайтесь в дом.рф. Это не важно, мы готовы будем быстро рассмотреть и реализовать эти задачи», — заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень

Еще один немаловажный вопрос — переселение из ветхого и аварийного жилья. На совете обсудили следующий этап, с 1 января 2019 года немалая нагрузка по решению этого вопроса ляжет на регионы, поэтому необходимо уже сейчас продумать, как можно будет поддержать субъекты на федеральном уровне. Тема жилищного строительства весьма актуальна. Как сказал после Михаил Бабич, даже пришлось нарушить тайминг. Совещание шло на 40 минут дольше. Напомним, президент России в своем Послании поставил задачу увеличить объемы строительства и повысить доступность жилья. Речь идет и об ипотечном кредитовании, необходимо снизить ставку до 7%, это, безусловно, простимулирует не только приобретать квартиры, но и строить больше.

Сейчас в России возводят 80 млн квадратных метров жилья, надо, как сказал глава государства, 120 млн В Самарской области вопрос реализации послания уже обсуждали на расширенном заседании правительства. В разговоре принял участие не только кабмин, но и представители отрасли. В регионе необходимо будет в год строить 2,5 млн метров жилья. Цель амбициозная, непростая. «Нынешними технологиями на сегодняшней строительной базе нам таких темпов не реализовать. А значит, нужны новые технологии, новые качества проектирования, создание институтов поддержки градостроительства. Все это должно войти в наши планы по реализации Послания президента», — отметил Дмитрий Азаров.