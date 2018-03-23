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Совет ПФО обсудил перспективы развития жилищного строительства
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Совет ПФО обсудил перспективы развития жилищного строительства 

Волга Ньюс 1 час назад
В прошлом году в России было построено немногим менее 80 млн кв. м жилья, 20% из них пришлось на регионы ПФО. В строительной отрасли в Приволжском федеральном округе работает 82 тыс. предприятий, на которых трудится 530 тыс. человек.
В Самарской области поставлена задача увеличить масштабы строительства жилья до 2,5 млн кв. м в год. Системно решается проблема обманутых дольщиков. Регулярно проводятся встречи с инициативными группами с личным участием главы региона Дмитрия Азарова.
В результате по итогам 2017 года из списка проблемных будут исключены 4 дома. В настоящий момент на 27 объектов привлечены новые застройщики. В 2018 году планируется удовлетворение прав около 1100 граждан как в результате завершения строительства зданий, так и за счет денежных компенсаций или предоставления квартир в других домах.
Кроме того, в феврале на совещании в Отрадном было принято решение о модернизации программы развития промышленности стройматериалов.
По мнению Михаила Бабича, развитие жилищного строительства, стимулирование ипотечного кредитования, развертывание капитального ремонта многоквартирных домов, поддержка малоэтажного строительства — все эти меры станут драйвером развития страны на следующий экономический период и основой для программы действий по исполнению решений президента.
Базовая цифра, которая заложена в послании — 120 млн кв. м жилья в год. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в своем выступлении отметил, что с ПФО у министерства складывается наиболее конструктивное взаимодействие.
Он рассказал о некоторых мерах, которые призваны стимулировать жилищное строительство в России. Например, планируется субсидировать ипотечные кредиты семьям, имеющим двух и более детей до ставки в 6% годовых. Это позволит снизить сумму на покупку квартиры до 800 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается наделить правом на рефинансирование ипотеки те семьи, где второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Также министр предложил губернаторам обсудить целый ряд мер, которые направлены на развитие жилищного строительства как в Поволжском округе, так и во всей стране.
Подводя итоги совещания, Михаил Бабич отметил, что вопросы, обсуждавшиеся на совете важны не только для ПФО, но и для всей страны: «Это увеличение объемов жилищного строительства, снижение ставок по ипотеке, повышение эффективности программы капитального ремонта, реализация второго этапа программы расселения аварийного жилья, который начнется с 1 января 2019 года. Регионы подготовили свои предложения, реальные, практичные. В значительной степени они уже отработаны с министерством строительства. Считаю, что это совещание было исключительно полезным с точки зрения выполнения задач, поставленных в послании президента нашей страны».
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