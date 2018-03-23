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Мень: четверть финансирования подпрограммы поддержки строительства приходится на Поволжье
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Мень: четверть финансирования подпрограммы поддержки строительства приходится на Поволжье 

ТАСС 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Более 5 из 20 млрд рублей, выделенных в 2018 году на финансирование подпрограммы поддержки жилищного строительства «Стимул» проекта «Ипотека и арендное жилье», направили в восемь регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщил на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Программа «Стимул» направлена на снижение стоимости квадратного метра жилой площади путем субсидирования затрат на создание инфраструктуры.
"В 2018 году на те же мероприятия субсидии из федерального бюджета выделены также восьми субъектам Приволжского федерального округа — это, наверное, больше всех из этой программы, если разбивать по округам — более 5 млрд рублей придет в округ. Регионы взяли на себя обязательства построить дополнительно более 1,4 млн кв. м жилья в рамках этой программы", — сказал министр.
В 2017 году восемь субъектов, входящих в состав ПФО, получили субсидии из федерального бюджета на строительство 19 дошкольных образовательных учреждений, шести школ и трех поликлиник, а также объектов транспортной внутриквартальной инфраструктуры. «Объем ввода в рамках указанных мероприятий по итогу составил 1,776 млн кв. м, что на 21% выше планового показателя по заключенным с субъектами округа соглашениям», — добавил Мень.
В общей сложности в прошлом году поддержку получили 32 региона на реализацию более чем 60 инвестиционных проектов по строительству жилья. «Дополнительный ввод жилья превысил плановое значение, которое мы заказывали в приоритетном проекте, на 30%, и составил 8,3 млн кв. м жилья», — отметил министр.
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