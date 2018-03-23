Самый дорогой частный дом в столице оценили в миллиард рублей

Самый дорогой отдельно стоящий дом, который продается на вторичном рынке жилья Москвы , располагается на севере столицы в КП «Сокол», «поселке художников». Объект выставлен на продажу за 1 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе компании Savills в России.

По данным источника, дом под ключ имеет площадь 609 кв. м, объект выполнен по авторскому проекту в стиле хай-тек.

На второй строчке рейтинга расположился объект в составе ЖК «Берег Столицы», что на Таманской улице в районе Хорошево-Мневники. Жилье площадью 1 370 кв.м в Серебряном бору на берегу Москва-реки стоит 950 млн рублей.

Еще один объек в «поселке художников» замыкает тройку. За готовый к проживанию дом площадью 750 кв. м с панорамным остеклением просят 867 млн рублей.

По словам экспертов компании Savills, подавляющее большинство объектов из топ-10 самых дорогих домов находятся в двух знаковых московских локациях — в Серебряном Бору и «поселке художников». Рейтинг составлен по данным на февраль-март 2018 года. Совокупная стоимость домов из рейтинга составляет 6,4 млрд рублей.

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