Стало известно, когда вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области 

С июля 2018 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Самарской области вырастут более чем на 4,5 процента. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил глава местного ЖКХ-контроля Виктор Часовских.
«Стоимость коммунальных услуг вырастет уже через три месяца — согласно постановлению регионального кабмина, рост составит 4,6 процента», — сообщил эксперт. Впрочем, цифрв платёжках вырастут не у всех жителей Самарской области, а только у тех, кто проживает в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти.
«При этом больше, чем на установленный процент, стоимость тарифов не повысится», — отметил эксперт. В том случае, если плательщик не согласен с суммой выставленного счёта, стоит обращаться в Госжилинспекцию, добавил он.