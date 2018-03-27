Стало известно, когда вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области

Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти. «Стоимость коммунальных услуг вырастет уже через три месяца — согласно постановлению регионального кабмина, рост составит 4,6 процента», — сообщил эксперт. Впрочем, цифрв платёжках вырастут не у всех жителей Самарской области, а только у тех, кто проживает в Самаре

«При этом больше, чем на установленный процент, стоимость тарифов не повысится», — отметил эксперт. В том случае, если плательщик не согласен с суммой выставленного счёта, стоит обращаться в Госжилинспекцию, добавил он.