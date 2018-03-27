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Стало известно, когда вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области
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Стало известно, когда вырастут тарифы ЖКХ в Самарской области 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С июля 2018 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Самарской области вырастут более чем на 4,5 процента. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил глава местного ЖКХ-контроля Виктор Часовских.
«Стоимость коммунальных услуг вырастет уже через три месяца — согласно постановлению регионального кабмина, рост составит 4,6 процента», — сообщил эксперт. Впрочем, цифрв платёжках вырастут не у всех жителей Самарской области, а только у тех, кто проживает в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти.
«При этом больше, чем на установленный процент, стоимость тарифов не повысится», — отметил эксперт. В том случае, если плательщик не согласен с суммой выставленного счёта, стоит обращаться в Госжилинспекцию, добавил он.
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