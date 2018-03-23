Ещё
Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Самые доходные квартиры для сдачи в аренду расположены в Новой Москве — в поселении Кленовское доходность жилья составила 7,8% годовых, а окупаемость — 13 лет. В поселении самые низкие цены на жилье — в среднем квартира там стоит 3,4 миллиона рублей. А арендные ставки, хоть и низкие — 22 117 рублей в месяц, но сопоставимы с другими районами.
Всего же районы Новой Москвы захватили восемь строчек «доходной десятки». Квартира в Нофоедоровском окупится за 13 лет, в Марушкинском и Щаповском — за 14 лет, в Михайлово-Ярцевском, Воскресенском и Филимонковском — за 15 лет, в поселении Киевский — за 17 лет.
В топ-10 попали только два района внутри МКАД: нижегородский (ЮВАО), где окупаемость составляет 16 лет, и Бирюлево Западное, где квартира окупится за 17 лет.
Самым малодоходным и долгоокупаемым оказался район Свиблово, где в последнее время поднялись цены за счет строительства больших объемов жилья бизнес-класса. Однако в аренду здесь сдаются в основном квартиры из старого жилого фонда по не очень высокой цене — 36 370 рублей. В результате показатель доходности в этом районе составил 3,2%, а срок окупаемости — 32 года.
В «недоходную десятку» вошли также районы Строгино, где квартиры окупится только через 28 лет, Кунцево, Покровское-Стрешнево и Тропарево-Никулино — 25 лет. За 28 лет окупится квартира в районе Измайлово, а за 25 лет — в районе Соколиная Гора. За те же 25 лет окупится квартира на Арбате.
Вести.Ru: последние новости
Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 800 тысяч рублей "Склонны задирать ценники": жители ЦАО больше года не могут продать свои квартиры Самые дорогие дома Москвы расположены в двух районах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ468
Новый советник Трампа готов развязать большую войну196
Все супероружие РФ показали в одном видео125
Минфин готовится пойти на риск102
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ40
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение