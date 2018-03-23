Приволжье получит пять миллиардов рублей на проект «Ипотека и арендное жилье»

По его словам, проекты комплексной застройки получат средства на строительство соцобъектов и дорожной инфраструктуры. Мень сообщил, что объем ввода жилья в ПФО по итогам года составил 1,7 тысячи квадратных метров, что на 21% превышает плановый показатель.

В целом, проект «Ипотека и арендное жилье» предусматривает выделение из федерального бюджета до 2019 года по 20 млрд рублей ежегодно в качестве субсидии на освоение территории.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что россиянам, официально снимающим жилье, могут выплатить компенсации. Такое предложение поступило от Минстроя и АИЖК. Льгота будет выплачиваться только тем, кто снимает жилье легально. Пока на рынке бюджетных предложений по съему налоги платят лишь 5% арендаторов. По мнению представителей ведомств, налоговые льготы помогут стимулировать рынок официальной аренды жилья. Возможно, компенсация для квартиросъемщиков будет работать по схеме, которая сейчас уже действует для покупателей недвижимости, пишут «Известия»

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