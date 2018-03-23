Составлен рейтинг «ужасных» маленьких квартир 

«Московский комсомолец» нашел на рынке недвижимости российских городов-миллионников квартиры размером в 10-12 квадратных метров.
Лидером исследования стали «десять квадратов» в Волгограде за 740 тысяч рублей с «льготой» в виде холодильника.
Хозяин «комнаты-студии» в 12 квадратных метров в одном из общежитий Новосибирска пытается заманить покупателей мебелью, которую он согласен оставить. В комнате есть санузел и мини-кухня. Продавец запросил за свою недвижимость 740 тысяч рублей.
Далее в списке «МК» следует самарская квартира площадью 12 квадратных метров. Ее владелица готова продать жилье со встроенной мебелью за 850 тысяч рублей.
В Уфе за 950 тысяч рублей продают комнату 13,1 квадратных метра с «возможностью превратить ее в студию», то есть провести воду и оборудовать санузел. Новым владельцам оставят шкаф, диван и кухонный стол.
В Воронеже на продажу выставили «малосемейку» в 11 квадратных метров с «качественной отделкой» и «современной межкомнатной дверью». Стоимость предложения -740 тысяч рублей.
В Перми 11 «квадратов» на первом этаже девятиэтажки предлагают купить за 900 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде квартира в 12 квадратных метров с ванной и «кухней-прихожей» стоит 850 тысяч рублей, в Екатеринбурге аналогичная по площади квартира с душем, полом с подогревом и шкафом-купе обойдется в 1,5 миллиона рублей.
В Москве «МК» нашел студию в 11,1 квадратных метра у метро «Бауманская» за 2,75 миллиона рублей.
«Приз зрительских симпатий» газета отдала петербургской «двухуровневой гостинке». Вторым уровнем выступают 6-метровые антресоли, увеличивающие площадь до 18 квадратных метров. Стоимость квартиры составляет 1,67 миллиона рублей.
Издание отмечает, что такие квартиры — «отличный вариант» для молодых россиян, «которым нужно с чего-то стартовать», а через несколько лет «расшириться» до 1-2-комнатной квартиры.