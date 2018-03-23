Составлен рейтинг «ужасных» маленьких квартир

Московский комсомолец » нашел на рынке недвижимости российских городов-миллионников квартиры размером в 10-12 квадратных метров.

Лидером исследования стали «десять квадратов» в Волгограде за 740 тысяч рублей с «льготой» в виде холодильника.

Хозяин «комнаты-студии» в 12 квадратных метров в одном из общежитий Новосибирска пытается заманить покупателей мебелью, которую он согласен оставить. В комнате есть санузел и мини-кухня. Продавец запросил за свою недвижимость 740 тысяч рублей.

Далее в списке «МК» следует самарская квартира площадью 12 квадратных метров. Ее владелица готова продать жилье со встроенной мебелью за 850 тысяч рублей.

Уфе за 950 тысяч рублей продают комнату 13,1 квадратных метра с «возможностью превратить ее в студию», то есть провести воду и оборудовать санузел. Новым владельцам оставят шкаф, диван и кухонный стол.

В Воронеже на продажу выставили «малосемейку» в 11 квадратных метров с «качественной отделкой» и «современной межкомнатной дверью». Стоимость предложения -740 тысяч рублей.

Перми 11 «квадратов» на первом этаже девятиэтажки предлагают купить за 900 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде квартира в 12 квадратных метров с ванной и «кухней-прихожей» стоит 850 тысяч рублей, в Екатеринбурге аналогичная по площади квартира с душем, полом с подогревом и шкафом-купе обойдется в 1,5 миллиона рублей.

Москве «МК» нашел студию в 11,1 квадратных метра у метро «Бауманская» за 2,75 миллиона рублей.

«Приз зрительских симпатий» газета отдала петербургской «двухуровневой гостинке». Вторым уровнем выступают 6-метровые антресоли, увеличивающие площадь до 18 квадратных метров. Стоимость квартиры составляет 1,67 миллиона рублей.

Издание отмечает, что такие квартиры — «отличный вариант» для молодых россиян, «которым нужно с чего-то стартовать», а через несколько лет «расшириться» до 1-2-комнатной квартиры.