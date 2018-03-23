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Берлин отменил запрет для Airbnb на сдачу в аренду основного жилья
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Берлин отменил запрет для Airbnb на сдачу в аренду основного жилья 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Недавно административный суд Берлина подтвердил в нескольких постановлениях, что совместное использование жилья не влияет на местный рынок. Ранее, в мае 2016 года, правительственное постановление позволило владельцам недвижимости сдавать в аренду только одну комнату через специализированные веб-порталы, такие как Airbnb или Wimdu. За нарушение полагался штраф в €100 000, сообщает The Local.
Согласно новому закону, владельцам будет разрешено сдавать в аренду свое второе жилье или дом для отдыха в течение 90 дней в году.
Арендные ставки традиционно были низкими в Берлине по сравнению с другими крупными немецкими городами. Но они существенно увеличились в последние годы, что вынудило городские власти накладывать ограничения на веб-платформы, опасаясь возможного дефицита жилья для резидентов в пользу туристов, а также необоснованного роста ренты.
Однако после того, как появились первоначальные ограничения, градоначальники отметили, что многие владельцы сумели обойти указанные лимиты. Также чиновники были вынуждены иметь дело со множеством апелляций.
Власти города полагают, что сейчас порядка 20 000 — 30 000 объектов в Берлине сдаются в аренду на временной основе.
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